Quais são as chances de Fernanda Torres no Oscar depois do Globo de Ouro?

Fernanda Torres terá mais trabalho do que nunca à frente da campanha de "Ainda Estou Aqui" rumo ao Oscar Crédito: Ronny Santos/Folhapress

Passado o furor da vitória em melhor atriz de filme de drama no Globo de Ouro, Fernanda Torres terá mais trabalho do que nunca à frente da campanha de "Ainda Estou Aqui" rumo ao Oscar. O prêmio aumenta consideravelmente suas chances, mas o caminho é longo e sinuoso.

Este é o momento para ela, e o resto da equipe, lotarem suas agendas com eventos, debates e sessões especiais, já que o interesse pelo filme em Los Angeles, provavelmente, nunca foi tão grande. A exposição de agora é uma munição importante, e deve ser aproveitada ao máximo por meio desses compromissos sociais, que servem de networking.

Até porque ainda temos quase dois meses até a cerimônia do Oscar, marcada para 2 de março, e o desafio principal será manter "Ainda Estou Aqui" no boca a boca e na mente dos quase 10 mil votantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, em especial na dos indecisos.

É importante ressaltar que a vitória no Globo de Ouro diz pouco sobre uma indicação e eventual vitória no Oscar. O prêmio serve de publicidade, mas os votos que consagraram Torres não serão convertidos em votos na outra premiação - o corpo de votantes deles é totalmente diferente.

Votam no Globo de Ouro 334 jornalistas estrangeiros que cobrem cinema e televisão americanos, de 85 nacionalidades diferentes. No Oscar, os 10 mil membros são nomes da indústria cinematográfica, divididos em grupos que seguem as categorias da premiação.

Há, por exemplo, o ramo dos atores, o dos diretores, o dos técnicos de som e por aí vai. A eles se somam executivos de estúdios e profissionais de marketing e relações públicas. Alguns, inclusive, são brasileiros, como Walter Salles, diretor de "Ainda Estou Aqui", e Fernanda Montenegro, colega de elenco e mãe de Torres.

A votação para os indicados ao Oscar abre nesta quarta-feira (8), e a proximidade com o Globo de Ouro será ótima para os brasileiros. Em meio ao clima de surpresa em relação à vitória de Torres, muitos que antes deram pouca atenção verão valor em seu trabalho, especialmente com as reações de choque e alegria de suas colegas indicadas, medalhões como Tilda Swinton e Nicole Kidman.

Em 12 de janeiro, a Academia encerra o período de votação, para anunciar seus indicados no dia 17. Na data, as chances de vermos "Ainda Estou Aqui" indicado a melhor filme internacional e Fernanda Torres em melhor atriz são grandes. As do filme sempre foram, as dela, nem tanto.

Agora com o Globo de Ouro em mãos, a história muda, poucas atrizes que venceram o prêmio em drama não figuraram posteriormente na lista do Oscar, como foi o caso de Kate Winslet, vitoriosa em 2009 por "Foi Apenas um Sonho", mas esnobada entre as indicadas ao homenzinho dourado.

Na estrada até o Oscar, haverá ainda outras premiações que poderão beneficiar Torres, dando-lhe holofotes, e que servem de termômetros mais corretos. É o caso dos prêmios de sindicatos, em que parte dos votantes se repetem. Por azar, o SAG, dado por e para atores, encerrou sua votação neste domingo, sem a influência do Globo de Ouro.

A ele se soma o Bafta, equivalente britânico do Oscar, que anuncia indicados no dia 15 deste mês e fará sua cerimônia em 16 de fevereiro. Já a festa do SAG acontece em 23 do mesmo mês.

Neles todos, a grande adversária de Torres será Demi Moore, a outra premiada da noite de Globo de Ouro, na ala de filme de comédia ou musical. Seu trabalho em "A Substância" vem sendo elogiado, e Moore se encaixa numa narrativa que Hollywood adora, a do artista que cai em desgraça e volta com tudo.

Ela mesma ressaltou isso em seu discurso de vitória, afirmando que um produtor lhe disse que ela não passava de uma "atriz pipoca", mas que agora vê que tem talento e é merecedora. É uma narrativa que serve como marketing poderoso, e que pode ofuscar a jornada do herói de Torres, a brasileira feliz só por concorrer, mas que venceu os gigantes de Hollywood.

Torres também terá que derrotar outras atrizes elogiadas que não concorriam com ela no Globo de Ouro este indica 12 atuações, divididas entre drama e comédia ou musical, enquanto o Oscar junta todos os gêneros numa lista de apenas cinco nomes.

Cynthia Erivo é uma delas, por "Wicked", bem como Mikey Madison, de "Anora". A boa notícia é que o primeiro filme só levou um Globo de Ouro de consolação, de melhor blockbuster, e o segundo saiu de mãos abanando, enfraquecendo suas campanhas. Já Karla Sofía Gascón segue forte depois de "Emilia Pérez" ter levado quatro troféus para casa.

O musical francês é a grande pedra no sapato de "Ainda Estou Aqui" em filme internacional. Apesar da força, porém, a exposição que a obra ganhou pode ser ruim, dando espaço também para as várias polêmicas atreladas ao filme e construindo um clima de rejeição.