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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Roda de Boteco 2025 já tem data e Botecão prepara dois shows nacionais

Publicado em
04 mar 2025 às 03:00
Evento de pré-estreia do Roda de Boteco 2024 na Rede Gazeta
Evento de pré-estreia do Roda de Boteco 2024 na Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva
Roda de Boteco, maior festival gastronômico do Espírito Santo, já tem data para acontecer em 2025. Celebrando 21 anos de tradição, o festival que conquistou o coração dos botequeiros capixabas será realizado entre 6 de junho e 6 de julho. Já o Botecão, a tradicional festa de encerramento que reúne todos os botecos juntos, acontece nos dias 11 e 12 de julho, trazendo dois grandes shows nacionais, cujas atrações serão reveladas em breve. Um spoiler: os dois estão na lista dos cantores com canções mais executadas nas rádios em 2024.
Durante 30 dias o “Roda” vai movimentar os bares e botecos da Grande Vitória. O formato segue o mesmo que o público já conhece e adora: cada estabelecimento participa com um petisco inédito e exclusivo, concorrendo em uma votação criteriosa do público capixaba, que, além do sabor, avalia critérios como temperatura da bebida, higiene do local e atendimento do garçom.
Os bares e botecos concorrem a três títulos: Melhor Bar, Melhor Boteco e Melhor Garçom. Cada categoria premia os três melhores colocados, que recebem prêmios em dinheiro.

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