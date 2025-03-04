Roda de Boteco 2025 já tem data e Botecão prepara dois shows nacionais

Durante 30 dias o “Roda” vai movimentar os bares e botecos da Grande Vitória. O formato segue o mesmo que o público já conhece e adora: cada estabelecimento participa com um petisco inédito e exclusivo, concorrendo em uma votação criteriosa do público capixaba, que, além do sabor, avalia critérios como temperatura da bebida, higiene do local e atendimento do garçom.