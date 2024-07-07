Roda de Boteco 2024: Bar do Mineiro vence pela segunda vez consecutiva

O Roda de Boteco, maior festival gastronômico do Estado, coroou em sua edição comemorativa de 20 anos o Bar do Mineiro, da Serra, como grande vencedor da edição 2024 na categoria “Melhor Boteco”. Já o Ubar foi o grande escolhido na categoria "Melhor Bar", conquistando o troféu deste ano. Foram 80 mil votos válidos nessa temporada.
O resultado foi revelado no palco do Botecão, a festa de encerramento do festival, que aconteceu sexta e sábado na área externa do Shopping Vila Velha e reuniu todos os botecos juntos. Também foi revelado o melhor torresmo da temporada, que foi criado pelo grande campeão Bar do Mineiro - esta foi a estreia da categoria, que veio para ficar diante o sucesso e aceitação do público. Já o prêmio de “Melhor Atendimento” foi para o garçom Daniel, do Recanto Gastrobar.
Além de troféu, houve premiação em dinheiro. O Sindicato dos Restaurantes Bares e Similares do Espírito Santo, aliás, dobrou o prêmio para o vencedor do melhor atendimento - de modo a valorizar a categoria e aprimoramento do serviço no Estado. O ranking completo você confere ao final deste texto.
Ao todo, 40 bares e botecos de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica apresentaram suas criações exclusivas ao público, que teve a difícil missão de escolher seus favoritos nas últimas semanas. A avaliação foi feita de forma secreta, levando em consideração critérios como temperatura da bebida, higiene do estabelecimento, atendimento do garçom e o sabor acompanhado da criatividade do petisco. A apuração das cédulas foi feita pela Mercatto Inteligência.
Esta edição do Botecão contou com shows de Diogo Nogueira, Grupo Revelação, Sambadm, Fábio Carvalho, Samba de Quintal, Samba Ju, Demônios da Garoa, Molejo, Já Gamei, Elaine Augusta, e Corta-Jaca.
CONFIRA A LISTA DE VENCEDORES DO RODA DE BOTECO 2024
- Melhor Boteco
- 1º - Bar do Mineiro
- 2º - Marangas Bar
- 3º - Bar do Zé
- Melhor Bar
- 1º - Ubar
- 2º - Recanto Gastrobar
- 3º - Boteco da Vila
- Melhor Torresmo
- 1º - Bar do Mineiro
- 2º - Dona Dalva Cerveja e Petisco
- 3º - Petiscaria do Jojo's
- Melhor Atendimento
- 1º - Daniel - Recanto Gastrobar
- 2º - Junior - Bar do Zé
- 3º - Luciana - Gostinho Mineiro - o Rei do Tira Gosto