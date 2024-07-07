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Vencedor

Roda de Boteco 2024: Bar do Mineiro vence pela segunda vez consecutiva

Estabelecimento foi bicampeão na categoria Melhor Boteco e também ganhou como Melhor Torresmo. Já o Ubar levou como Melhor Bar deste ano; confira
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 07 de Julho de 2024 às 00:01

Petisco do Bar do Mineiro no Roda de Boteco Grande Vitória 2024
Petisco do Bar do Mineiro no Roda de Boteco Grande Vitória 2024 Crédito: Tasty Click
O Roda de Boteco, maior festival gastronômico do Estado, coroou em sua edição comemorativa de 20 anos o Bar do Mineiro, da Serra, como grande vencedor da edição 2024 na categoria “Melhor Boteco”. Já o Ubar foi o grande escolhido na categoria "Melhor Bar", conquistando o troféu deste ano. Foram 80 mil votos válidos nessa temporada.
O resultado foi revelado no palco do Botecão, a festa de encerramento do festival, que aconteceu sexta e sábado na área externa do Shopping Vila Velha e reuniu todos os botecos juntos. Também foi revelado o melhor torresmo da temporada, que foi criado pelo grande campeão Bar do Mineiro - esta foi a estreia da categoria, que veio para ficar diante o sucesso e aceitação do público. Já o prêmio de “Melhor Atendimento” foi para o garçom Daniel, do Recanto Gastrobar.
Petisco do Ubar no Roda de Boteco Grande Vitória 2024
Petisco do Ubar no Roda de Boteco Grande Vitória 2024 Crédito: Tasty Click
Além de troféu, houve premiação em dinheiro. O Sindicato dos Restaurantes Bares e Similares do Espírito Santo, aliás, dobrou o prêmio para o vencedor do melhor atendimento - de modo a valorizar a categoria e aprimoramento do serviço no Estado. O ranking completo você confere ao final deste texto.
Ao todo, 40 bares e botecos de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica apresentaram suas criações exclusivas ao público, que teve a difícil missão de escolher seus favoritos nas últimas semanas. A avaliação foi feita de forma secreta, levando em consideração critérios como temperatura da bebida, higiene do estabelecimento, atendimento do garçom e o sabor acompanhado da criatividade do petisco. A apuração das cédulas foi feita pela Mercatto Inteligência.
Diogo Nogueira agitou o Roda de Boteco 2024
Diogo Nogueira agitou o Roda de Boteco 2024 Crédito: Bruno Lira
Esta edição do Botecão contou com shows de Diogo Nogueira, Grupo Revelação, Sambadm, Fábio Carvalho, Samba de Quintal, Samba Ju, Demônios da Garoa, Molejo, Já Gamei, Elaine Augusta, e Corta-Jaca.

CONFIRA A LISTA DE VENCEDORES DO RODA DE BOTECO 2024

  • Melhor Boteco 
  • 1º - Bar do Mineiro
  • 2º - Marangas Bar
  • 3º - Bar do Zé

  • Melhor Bar
  • 1º - Ubar
  • 2º - Recanto Gastrobar
  • 3º - Boteco da Vila

  • Melhor Torresmo
  • 1º - Bar do Mineiro
  • 2º - Dona Dalva Cerveja e Petisco
  • 3º - Petiscaria do Jojo's

  • Melhor Atendimento
  • 1º - Daniel - Recanto Gastrobar
  • 2º - Junior - Bar do Zé
  • 3º - Luciana - Gostinho Mineiro - o Rei do Tira Gosto

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