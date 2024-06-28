  • Receita de pé-de-moleque com macadâmias é fácil e rápida de fazer; confira
Receita de pé-de-moleque com macadâmias é fácil e rápida de fazer; confira

Rápido e prático! O doce perfeito para quem não é muito fã de amendoim ou para os que querem testar opções que fujam do tradicional
Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Junho de 2024 às 17:23

Pé-de-moleque com macadamias: confira a receita para inovar nas festas juninas Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Que pé-de-moleque é uma delícia, todo mundo já sabe. Mas sabia que existem diferentes jeitos de fazer o doce tradicional das festas juninas? A confeiteira Evelize Fraga ensina um pé de moleque diferente do comum. Feito com macadâmias
Para a receita, você vai precisar de açúcar, manteiga, macadâmia, leite de condensado e nibs de cacau. O passo a passo é simples e não demora mais do que 30 minutos. Confira!

PÉ-DE-MOLEQUE COM MACADÂMIAS

Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil

Ingredientes:

  • 85g de açúcar refinado
  • 25g de manteiga
  • 250g de macadâmia
  • 200g de leite condensado
  • 30g de nibs de cacau 

Modo de preparo:

  1. Em uma panela, acrescente o açúcar e manteiga no fogo médio até que fique caramelizado (a calda ficará marrom-claro).
  2. Após, acrescente as macadâmias na calda, após caramelizadas, desligue o fogo.
  3. Coloque o leite condensado rapidamente na panela, misture.
  4. Adicione os nibs de cacau.
  5. Com a mistura ainda quente, coloque-a em uma superfície untada, em seguida, espalhe.
  6. Após esfriar, corte o doce em pedaços.
*Fonte: Evelize Fraga, chef
