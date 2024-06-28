Receita de pé-de-moleque com macadâmias é fácil e rápida de fazer; confira

Que pé-de-moleque é uma delícia, todo mundo já sabe. Mas sabia que existem diferentes jeitos de fazer o doce tradicional das festas juninas? A confeiteira Evelize Fraga ensina um pé de moleque diferente do comum. Feito com macadâmias!
Para a receita, você vai precisar de açúcar, manteiga, macadâmia, leite de condensado e nibs de cacau. O passo a passo é simples e não demora mais do que 30 minutos. Confira!
PÉ-DE-MOLEQUE COM MACADÂMIAS
Tempo médio de preparo: 30 minutosNível: fácil
Ingredientes:
- 85g de açúcar refinado
- 25g de manteiga
- 250g de macadâmia
- 200g de leite condensado
- 30g de nibs de cacau
Modo de preparo:
- Em uma panela, acrescente o açúcar e manteiga no fogo médio até que fique caramelizado (a calda ficará marrom-claro).
- Após, acrescente as macadâmias na calda, após caramelizadas, desligue o fogo.
- Coloque o leite condensado rapidamente na panela, misture.
- Adicione os nibs de cacau.
- Com a mistura ainda quente, coloque-a em uma superfície untada, em seguida, espalhe.
- Após esfriar, corte o doce em pedaços.
*Fonte: Evelize Fraga, chef
