De cerveja a comida de boteco, 4 festivais para curtir no feriado

CHOPE COM BLUES EM ANCHIETA

No balneário de Ubu, em Anchieta, chega à 5ª edição o Ublues Beer Fest, de 30/05 a 1/06 (de quinta a sábado), com shows gratuitos desde o cantor Cadu Caruzzo, cover de Cazuza, no primeiro dia (30), até a banda Urublues, no encerramento (1º). Cervejarias locais, drinques, pratos típicos e artesanato regional estão garantidos no evento, que terá estrutura coberta com diversos estandes e praça de alimentação. Confira a programação completa e mais informações no Instagram @ubluesbeerfest. FOTO: Ublues/Divulgação