Biquíni e Nenhum de Nós tocam de graça em Afonso Cláudio

Expoentes do rock brasileiro nos anos 80, as bandas Biquíni e Nenhum de Nós animam o 28º Encontro do Afonsoclaudense Ausente, que também reúne atrações musicais e gastronômicas da região. A festa acontece no feriado de Corpus Christi, com programação gratuita de quinta-feira (30) até domingo (2), no centro de Afonso Cláudio.



Durante os quatro dias de evento, os visitantes poderão conferir de perto, além dos shows musicais nacionais, homenagens para cidadãos ausentes e também uma feira de empreendedores com produtos da agroindústria, da agricultura familiar, do artesanato e da economia solidária e criativa capixaba.