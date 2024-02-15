150 anos da Imigração Italiana terá festa gratuita na Praça do Papa

Festa de abertura dos 150 anos da Imigração Italiana Crédito: Divulgação

Sábado (17) é dia de celebrar os 150 anos da Imigração Italiana no Espírito Santo. O evento contará com presença de descendentes dos primeiros imigrantes que desembarcaram no Estado. A solenidade, que acontecerá a partir das 6 horas, na Praça do Papa, em Vitória, terá entrada franca. A festança foi anunciada no início do mês pela colunista de HZ Renata Rasseli.

Durante o evento, haverá embarque dos imigrantes para um cortejo marítimo. Além disso, terá uma caminhada dos Imigrantes até a Catedral Metropolitana, no Centro de Vitória, além do início da Tavolata e o tradicional Tombo da Polenta de Alfredo Chaves.

Na oportunidade, os descendentes se vestirão como seus antepassados, embarcarão num navio semelhante ao La Sofia pela Praça do Papa, participarão de um cortejo marítimo com vários barcos e desembarcar no Porto de Vitória, no Centro.

A programação também contará com a caminhada de todas as famílias até a Catedral Metropolitana. Um monumento comemorativo também será inaugurado na Praça João Clímaco, na Cidade Alta.

ATRAÇÕES

O evento contará com a presença de bandas, grupos de dança e grupos folclóricos espalhados pela região, para fazer uma festa com a alegria e animação típicas do povo italiano.

Personalidades de outros municípios, como a realeza da Festa da Uva e do Vinho de Domingos Martins também estarão presentes.

Corais como o Sol da Manhã, Companhia Musical Alegro e o Coral Folclórico do Circolo Trentino di Santa Teresa marcam presença, mostrando o melhor das músicas típicas italianas.

* Com informações da Prefeitura de Cariacica

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