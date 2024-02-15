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Cultura

150 anos da Imigração Italiana terá festa gratuita na Praça do Papa

Evento acontece no próximo sábado (17), em Vitória, contando com música, atividades culturais e celebrações religiosas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 15:09

Festa de abertura dos 150 anos da Imigração Italiana
Festa de abertura dos 150 anos da Imigração Italiana Crédito: Divulgação
Sábado (17) é dia de celebrar os 150 anos da Imigração Italiana no Espírito Santo. O evento contará com presença de descendentes dos primeiros imigrantes que desembarcaram no Estado. A solenidade, que acontecerá a partir das 6 horas, na Praça do Papa, em Vitória, terá entrada franca. A festança foi anunciada no início do mês pela colunista de HZ Renata Rasseli. 
Durante o evento, haverá embarque dos imigrantes para um cortejo marítimo. Além disso, terá uma caminhada dos Imigrantes até a Catedral Metropolitana, no Centro de Vitória, além do início da Tavolata e o tradicional Tombo da Polenta de Alfredo Chaves.
Na oportunidade, os descendentes se vestirão como seus antepassados, embarcarão num navio semelhante ao La Sofia pela Praça do Papa, participarão de um cortejo marítimo com vários barcos e desembarcar no Porto de Vitória, no Centro.
A programação também contará com a caminhada de todas as famílias até a Catedral Metropolitana. Um monumento comemorativo também será inaugurado na Praça João Clímaco, na Cidade Alta.

ATRAÇÕES

O evento contará com a presença de bandas, grupos de dança e grupos folclóricos espalhados pela região, para fazer uma festa com a alegria e animação típicas do povo italiano.
Personalidades de outros municípios, como a realeza da Festa da Uva e do Vinho de Domingos Martins também estarão presentes.
Corais como o Sol da Manhã, Companhia Musical Alegro e o Coral Folclórico do Circolo Trentino di Santa Teresa marcam presença, mostrando o melhor das músicas típicas italianas.
* Com informações da Prefeitura de Cariacica

CONFIRA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DOS 150 ANOS DA IMIGRAÇÃO ITALIANA NO ES

  • QUANDO: Sábado (17)
  • ONDE: Praça do Papa, Vitória, com entrada franca 
  • PROGRAMAÇÃO: 
    6h às 7h: Recepção das comitivas
    7h às 7h30: Concentração - Início do cortejo para o embarque dos imigrantes
    8h: Chamada para o Embarque dos Imigrantes
    8h30: Partida do Navio - Cortejo Marítimo
    9h: Desembarque dos Imigrantes no Porto de Vitória
    9h30: Caminhada dos imigrantes para a Catedral Metropolitana (subida pela escadaria Bárbara Lindenberg - Palácio Anchieta)
    10h: Missa Polifônica Italiana - Coro das 100 vozes
    12h: Início dos festejos e das atrações culturais

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