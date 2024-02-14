A folia não acabou! Blocos animam as ruas da Grande Vitória até março

O carnaval acabou, mas a folia não! Após quatro dias de muita festa pelas ruas do Espírito Santo, os municípios da Grande Vitória continuam nos próximos finais de semana (até março!) com blocos de rua.
É o caso das agremiações como os tradicionais Kustelão, em Jardim Camburi, e Boêmios do Jardam, em Jardim da Penha, além do Lambe Sal, em Nova Brasília, e Eva e Adão, em Jardim Campo Grande.
Veja os blocos de Vitória:
- SÁBADO (17)
14h - Bloco Kustelão - Jardim Camburi
- DOMINGO (18)
11h - Bloco Boêmios do Jardam - Jardim da Penha
14h - Bloco Prakaba - Centro
- SÁBADO (24)
15h - Bloco Antimofolia - Jardim da Penha
- DOMINGO (25)
11h - Bloco das Piranhas do Bairro Jabour - Jabour
11h - Bloco da Pelada - Jesus de Nazareth
13h - Bloco Seis a Um - São Pedro 1
- 2 DE MARÇO
13h - Beer Bacon Rock in Roll - Jardim Camburi
- 3 DE MARÇO
13h - Bloco Te Pego Lá Fora - Jardim Camburi
- 9 DE MARÇO
15h - Bloco Gurigicão - Gurigica
- 10 DE MARÇO
14h - G.R.B.C Tradição da Ilha - Ilha de Santa Maria
15h - Bloco da Pelada - São Pedro
- 17 DE MARÇO
12h - Bloco Eu Quero Ela - Bonfim
- 24 DE MARÇO
12h - Bloco Pinduraí - Santos Dumont
Veja os blocos de Cariacica:
- DOMINGO (18)
16h - Bloco das Piranhas - Jardim Campo Grande
- SÁBADO (24)
16h - Bloco Tá Lelé, Tá Maluco - Padre Gabriel
DOMINGO (25)
- 16h - Bloco Eva e Adão - Jardim Campo Grande
16h - Bloco do GM - Bela Vista
- 3 DE MARÇO
16h - Bloco das Virgens - Piranema
16h - Bloco Lambe Sal - Nova Brasília