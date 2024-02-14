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A folia não acabou! Blocos animam as ruas da Grande Vitória até março

Programação dos municípios da Grande Vitória conta com blocos de rua como os tradicionais Kustelão, Piranhas do Bairro Jabour e Eva e Adão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 11:22

Bloco Kustelão arrasta multidão em Jardim Camburi neste sábado (25)
O bloco Kustelão arrastou multidão em Jardim Camburi em 2023 Crédito: Ricardo Medeiros
O carnaval acabou, mas a folia não! Após quatro dias de muita festa pelas ruas do Espírito Santo, os municípios da Grande Vitória continuam nos próximos finais de semana (até março!) com blocos de rua.
É o caso das agremiações como os tradicionais Kustelão, em Jardim Camburi, e Boêmios do Jardam, em Jardim da Penha, além do Lambe Sal, em Nova Brasília, e Eva e Adão, em Jardim Campo Grande.

Veja os blocos de Vitória:

  • SÁBADO (17)
    14h - Bloco Kustelão - Jardim Camburi

  • DOMINGO (18)
    11h - Bloco Boêmios do Jardam - Jardim da Penha
    14h - Bloco Prakaba - Centro

  • SÁBADO (24)
    15h - Bloco Antimofolia - Jardim da Penha

  • DOMINGO (25)
    11h - Bloco das Piranhas do Bairro Jabour - Jabour
    11h - Bloco da Pelada - Jesus de Nazareth
    13h - Bloco Seis a Um - São Pedro 1

  • 2 DE MARÇO
    13h - Beer Bacon Rock in Roll - Jardim Camburi

  • 3 DE MARÇO
    13h - Bloco Te Pego Lá Fora - Jardim Camburi

  • 9 DE MARÇO
    15h - Bloco Gurigicão - Gurigica

  • 10 DE MARÇO
    14h - G.R.B.C Tradição da Ilha - Ilha de Santa Maria
    15h - Bloco da Pelada - São Pedro

  • 17 DE MARÇO
    12h - Bloco Eu Quero Ela - Bonfim

  • 24 DE MARÇO
    12h - Bloco Pinduraí - Santos Dumont

Veja os blocos de Cariacica:

  • DOMINGO (18)
    16h - Bloco das Piranhas - Jardim Campo Grande

  • SÁBADO (24)
    16h - Bloco Tá Lelé, Tá Maluco - Padre Gabriel

    DOMINGO (25)
  • 16h - Bloco Eva e Adão -  Jardim Campo Grande
    16h - Bloco do GM - Bela Vista

  • 3 DE MARÇO
    16h - Bloco das Virgens - Piranema
    16h - Bloco Lambe Sal - Nova Brasília

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