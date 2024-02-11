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Carnaval 2024

Multidão se reúne para curtir o Regional da Nair, no Centro de Vitória

Embalados por muito axé, samba e animação, milhares de foliões foram para as ruas do Centro em um dos principais blocos do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Fevereiro de 2024 às 13:54

Regional da Nair 2024, no Centro de Vitória
Regional da Nair 2024, no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O domingo (11) começou com muito sol, depois teve uma chuva rápida, mas isso não desanimou os foliões que foram até a Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória, acompanhar um dos mais tradicionais blocos da capital: o Regional da Nair. Além de muito samba no pé, bastante criatividade nas fantasias acompanhou quem passou por lá. 
As ruas do Centro de Vitória ficaram lotadas de foliões, que se divertiam em volta do trio elétrico. No repertório, sambas e axés clássicos embalaram os foliões.
Em entrevista para HZ na última semana, a organização do Regional da Nair garantiu que a expectativa era receber cerca de 100 mil pessoas no bloco.  
Multidão se reúne para curtir o Regional da Nair, no Centro de Vitória
O tema política, como todo ano, desperta a criatividade do brasileiro no carnaval. O artista visual Climácio Charile foi até a Beira-Mar com uma fantasia um tanto quanto inusitada: ele se vestiu de passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro, apreendido após uma operação da Polícia Federal.
"Carnaval é, também, contar histórias. Então, é importante mostrar que estávamos presentes neste momento da história", disse Climácio.
Climácio Charile no Regional da Nair
Climácio Charile no Regional da Nair Crédito: Carlos Alberto Silva
O calor que atingiu o Espírito Santo neste domingo (11) não afastou a rainha do gelo, Elsa, do filme infantil Frozen.
"Infelizmente, não tem como eu fazer alguma coisa pra resfriar aqui", brincou a professora Gabriela Boechat, fantasiada do personagem da Disney.
Gabriela Boechat no Regional da Nair
Gabriela Boechat no Regional da Nair Crédito: Carlos Alberto Silva
Matheus Abraão garantiu que se colar alguém com o discurso no jutso do Naruto, não vai funcionar. "Aqui, hoje, ele não vai conseguir nada", brincou. A fantasia de Tobi, personagem do anime Naruto também tem seu lado funcional. "A máscara também está ajudando a proteger do sol", completou.
Matheus Abraão no Regional da Nair
Matheus Abraão no Regional da Nair Crédito: Carlos Alberto Silva
Nem mesmo o barrigão de oito meses impediu a funcionária pública Andréa Oliveira, de 41 anos, de curtir o carnaval no Centro de Vitória. Na barriga o desenho: “Já posso sair?”
A funcionária pública Andréa Oliveira, grávida de oito meses, no Regional da Nair
A funcionária pública Andréa Oliveira, de 41 anos, grávida de oito meses, Crédito: Carlos Alberto Silva
Policiais militares acompanharam o andamento do bloco ao longo da Avenida Beira-Mar durante a tarde. Além disso, banheiros químicos também foram instalados para os foliões. 
Além do Regional da Nair, o Centro de Vitória recebe outros blocos neste domingo (11). O Puta Bloco rola a partir das 14 horas, além do Circuito da Folia, a grande novidade deste ano, em um trajeto que sai da Praça Oito e termina no Sambão do Povo, a partir das 19 horas, com shows de Emerson Xumbrega, André Lellis e Banda Movimento.

Veja as fotos:

Regional da Nair 2024

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