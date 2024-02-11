  • Cultura
  • Carnaval 2024: confira blocos e shows que animam a folia de rua no ES neste domingo (11)
Entrada franca

Carnaval 2024: confira blocos e shows que animam a folia de rua no ES neste domingo (11)

Domingo de carnaval terá Regional da Nair, no Centro de Vitória, e Parangolé, em Guriri; veja a programação de todo o Estado
Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Fevereiro de 2024 às 08:00

Bloco Regional da Nair espera cerca de 100 mil pessoas em 2024
O domingo de carnaval será agitado por todo o Espírito Santo. Os capixabas poderão desfrutar de uma programação recheada, que vai desde atrações nacionais até os famosos blocos de rua.
No Norte do Estado, a Banda Parangolé promete sacudir Guriri (São Mateus) a partir das 16h, com seus maiores sucessos. Já na capital, o tradicional bloco Regional da Nair deve arrastar muitos foliões a partir das 9h30, na Praça Papa Pio XII, no Centro. Veja a programação de outros locais:

VITÓRIA

  • CENTRO
  • 8h - Bloco Maluco Beleza
  • 9h30 - Regional da Nair
  • 14h - Puta Bloco
  • 19h - Circuito da Folia - Emerson Xumbrega (Da Praça Oito até o Sambão do Povo)
  • 20h - André Lellis e Banda Movimento (Sambão do Povo)

VILA VELHA

  • PONTA DA FRUTA
  • 12h - Bloco Banho de Mar Unidos da Vovó (concentração: Av. Espírito Santo)
  • 14h - Bloco do GG (concentração: Av. Tatui)

  • BARRA DO JUCU
  • 15h - Bloco Surpresa/Teatro Carnavalesco e Boneco Gigantes (concentração: Praia do Barrão)

  • COQUEIRAL DE ITAPARICA
  • 14h - Bloco Carnavalesco Folia Saco Roxo (concentração: Av. Santa Leopoldina)

SERRA

  • JACARAÍPE
  • 18h - Bloco Ratazanas

  • CIDADE CONTINENTAL
  • 18h - Bloco Acadêmicos de Continental

  • CARAPEBUS
  • 19h - Chega de Basgaça

  • MANGUINHOS
  • 14h - Samba na Vila 
  • 19h - Sol Pessoa
  • 21h - Axé Uai

  • BALNEÁRIO DE CARAPEBUS
  • 20h - Axé Uai
  • 22h - Felipe Rodrigues
O ‘Bloco Ratazanas’, original de Jacaraípe, na Serra, completa 50 anos de muita folia em 2022
Bloco Ratazanas, original de Jacaraípe, na Serra, completa 52 anos de muita folia em 2024

PIÚMA

  • PRAÇA DONA CARMEN
  • PALCO 
  • 20h - Léo Zanol
  • 22h - Banda KS10 e DJ Robson Leandro

  • BLOCOS DE RUA
  • 19h - Bloco do Mé, na Av. Maria Gonçalves Marvila

  • TRIO ELÉTRICO
  • 16h - DJ João Vianna (saindo do Clube do Farol)
  • 17h - Banda MC6 (saindo do Clube do Farol)

ANCHIETA

  • SEDE - ARENA NA PRAIA CENTRAL
  • 17h30 - Matinê - Pavilhão do Carnaval - Praia Central 
  • 22h - New Place Band
  • 00h - Matheus Emis

  • BLOCOS
  • 14h - Matinê Bloco das Bichas - Rotatória Canta Galo
  • 17h - Bloco da Família - Praça das Garças
  • 19h - Bloco Puxadinho - Praça dos Imigrantes
  • 20h - Saída do Bloco das Bichas para o Centro
  • 21h - Jaraguá - Casa da Cultura

  • BALNEÁRIO DE CASTELHANOS
  • 13h30 - Bloco na Mão do Palhaço - próximo ao Restaurante Batelão
  • 14h - Bloco Fogo no Barquinho - próximo ao Quiosque Pitanga
  • 16h - Acadêmicos de Iriri
  • 19h - Alan Venturin e Banda
  • 21h30 - Banda Comichão

  • BALNEÁRIO DE IRIRI
  • 16h - Grupo Sangue Bom
  • 17h30 - Matinê no Iriri Praia Clube
  • 18h15 - Bloco do Piru
  • 21h - Marcelo Ribeiro
  • 00h - Léo Lima

  • BALNEÁRIO DE UBU
  • 15h - Bloco Sambacu (próximo ao Cantinho da Mulata)
  • 16h30 - Bloco Urubu (Quiosque Além Mar)
  • 19h - Ton Oliver e Banda
  • 21h30 - Barrozinho
  • 00h - Banda Uau

  • PRAIA DO COQUEIRO
  • 13h - Hudson Xavier e Banda
  • 16h - Tarados em Samba
  • PRAIA DE INHAÚMA
  • 13h - Banda Tropical Brasil
  • 15h30 - Grupo SamBleck

  • OUTROS BLOCOS:
  • BAIXO PONGAL
  • 14h - Bloco da Muriçoca

MARATAÍZES

  • 17h - Bloco da Nana (em frente ao Bar Píer 2)
  • 17h - Bloco Píer Folia (em frente ao Bar Píer 2)
  • 17h - Bloco Vaca Atolada - Lagoa Funda
  • 17h - Bloco Flamarata (Deck do Verão, em frente ao Praia Hotel)
  • 18h - Bloco Vem Quem Quer (em frente à Câmara de Marataízes)
  • 19h - Bloco Du Di - Cia do Peixe
  • 22h - V.V.V Vai Vomita e Volta (em frente á Casa Rosa)
capa Falésias de Marataízes HZ
Falésias de Marataízes

GUARAPARI

  • CENTRO (Av. Joaquim da Silva Lima)
  • 17h30 - Bloco Papinha
  • 20h - Bloco Amigos Da Fonte
  • 21h - Bloco Do Funil 
  • 22h - Escola Jk

ITAPEMIRIM

  • ITAIPAVA E ITAOCA
  • 17h - Banda Agitaê (Trio)

PRESIDENTE KENNEDY

  • PRAIA DE MAROBÁ
  • 16h - Léo Lima
  • 21h - Andreia Nery
  • 23h - Marcos Rauta

  • PRAIA DAS NEVES
  • 11h - Igor Farias
  • 13h - Thiarlys e Melina
  • 15h - Michele Freire
Thiarlys e Melina no clipe de
Thiarlys e Melina se apresentam em Presidente Kennedy

ARACRUZ

  • MAR AZUL
  • 20h -  Emerson Tesch
  • 22h -  Cléssio Meier
  • 00h - Erick Cristto

  • SANTA CRUZ
  • 20h - Anarquistas
  • 22h - Amaro Lima
  • 00h - Léo Mai

  • BARRA DO SAHY
  • 20h - Banda Agitu's
  • 22h - Ana Oliveira
  • 00h - Ingrid Collares

LINHARES

  • PONTAL DO IPIRANGA
  • 10h - STM - Riozinho
  • 16h - Glauco (Trio)
  • 18h - Escola de Samba (Avenida)
  • 22h - João Bosco e Viníciuis (Palco)
  • 00h - Evidance (Trio)

  • REGÊNCIA
  • 16h- Trio Fubica (Matinê)
  • 18h - Afrozumba (Praça)
  • 20h - Juliano Couto (Palco)
  • 22h - Trio Fubica (Ruas da Vila)
  • 00h - Rastaclone (Palco)  

  • POVOAÇÃO
  • 19h - Fanfarra (Ruas do Balneário)
  • 22h - Banda Thi (Palco)
  • 00h - Ricardinho da Bahia (Palco)

SÃO MATEUS

  • GURIRI
  • 15h - Carnaval Kids 
  • 16h - Parangolé
  • 17h30 - DJ JV de VV
  • 18h - Tatau
  • 20h - Tom Paiva
  • 21h30 - Fernanda Pádua
  • 22h30 - DJ Hendryo
  • 23h - Glauco
  • 00h30 - MC Zangão
  • 1h - Izy Monteiro

  • URUSSUQUARA
  • 17h - Ygor Ferreira
  • 19h - Paulo Zoeira
  • 21h - Ginga do Forrozear
  • 23h - Didiu & Cia
  • 1h - Luma

  • BARRA NOVA NORTE
  • 13h - Anderson Machado
  • 15h - Resenha do Carreta
  • 16h - Bloco TraTrio Elétrico (DJ Kblo)
  • 20h - Marcos Tybel
  • 22h - Jô & Letícia

  • BARRA NOVA SUL
  • 20h - Karga Pesada
  • 22h - Gilmar Araujo

  • CAMPO GRANDE
  • 20h - Andreska Maciel
  • 22h - Devacir & Cirla

SANTA LEOPOLDINA

  • 20h: Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense e participação dos bonecos gigantes
  • 22h: Show com Gustavo Venturini, no Parque da Independência
  • 23h: Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense

CARIACICA

  • Bloco Seu Boneco
  • Domingo (4), das 16h às 20 horas
  • Público estimado: mil pessoas
  • Percurso: concentração em Santa Luzia, na Distribuidora do Léo, até o ponto final do ônibus

MUQUI

  • 19h - Cycloninho, Chapadinho e Xodózinho
  • 19h30 – Carro de Boi 
  • 20h – Formigão 
  • 20h40 – Sumidouro 
  • 21h20 – Gaspar
  • 22h00 – Vaca Mocha
  • 22h40 – Tornado
  • 23h00 – Bijoca
  • 0h00 – Tsunami
  • 0h40 – Amigo
  • 01h20 – Xodó
  • 02h00 – Chapado

Veja Também

Regional da Nair espera cerca de 100 mil pessoas no Centro de Vitória

Tradicional banho de Mar à Fantasia de Manguinhos terá blocos e shows musicais

Anchieta anuncia programação de carnaval com blocos, bandas e matinês; confira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval no ES Carnaval 2024
Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

