Carnaval 2024: confira blocos e shows que animam a folia de rua no ES neste domingo (11)

O domingo de carnaval será agitado por todo o Espírito Santo. Os capixabas poderão desfrutar de uma programação recheada, que vai desde atrações nacionais até os famosos blocos de rua.
No Norte do Estado, a Banda Parangolé promete sacudir Guriri (São Mateus) a partir das 16h, com seus maiores sucessos. Já na capital, o tradicional bloco Regional da Nair deve arrastar muitos foliões a partir das 9h30, na Praça Papa Pio XII, no Centro. Veja a programação de outros locais:
VITÓRIA
- CENTRO
- 8h - Bloco Maluco Beleza
- 9h30 - Regional da Nair
- 14h - Puta Bloco
- 19h - Circuito da Folia - Emerson Xumbrega (Da Praça Oito até o Sambão do Povo)
- 20h - André Lellis e Banda Movimento (Sambão do Povo)
VILA VELHA
- PONTA DA FRUTA
- 12h - Bloco Banho de Mar Unidos da Vovó (concentração: Av. Espírito Santo)
- 14h - Bloco do GG (concentração: Av. Tatui)
- BARRA DO JUCU
- 15h - Bloco Surpresa/Teatro Carnavalesco e Boneco Gigantes (concentração: Praia do Barrão)
- COQUEIRAL DE ITAPARICA
- 14h - Bloco Carnavalesco Folia Saco Roxo (concentração: Av. Santa Leopoldina)
SERRA
- JACARAÍPE
- 18h - Bloco Ratazanas
- CIDADE CONTINENTAL
- 18h - Bloco Acadêmicos de Continental
- CARAPEBUS
- 19h - Chega de Basgaça
- MANGUINHOS
- 14h - Samba na Vila
- 19h - Sol Pessoa
- 21h - Axé Uai
- BALNEÁRIO DE CARAPEBUS
- 20h - Axé Uai
- 22h - Felipe Rodrigues
PIÚMA
- PRAÇA DONA CARMEN
- PALCO
- 20h - Léo Zanol
- 22h - Banda KS10 e DJ Robson Leandro
- BLOCOS DE RUA
- 19h - Bloco do Mé, na Av. Maria Gonçalves Marvila
- TRIO ELÉTRICO
- 16h - DJ João Vianna (saindo do Clube do Farol)
- 17h - Banda MC6 (saindo do Clube do Farol)
ANCHIETA
- SEDE - ARENA NA PRAIA CENTRAL
- 17h30 - Matinê - Pavilhão do Carnaval - Praia Central
- 22h - New Place Band
- 00h - Matheus Emis
- BLOCOS
- 14h - Matinê Bloco das Bichas - Rotatória Canta Galo
- 17h - Bloco da Família - Praça das Garças
- 19h - Bloco Puxadinho - Praça dos Imigrantes
- 20h - Saída do Bloco das Bichas para o Centro
- 21h - Jaraguá - Casa da Cultura
- BALNEÁRIO DE CASTELHANOS
- 13h30 - Bloco na Mão do Palhaço - próximo ao Restaurante Batelão
- 14h - Bloco Fogo no Barquinho - próximo ao Quiosque Pitanga
- 16h - Acadêmicos de Iriri
- 19h - Alan Venturin e Banda
- 21h30 - Banda Comichão
- BALNEÁRIO DE IRIRI
- 16h - Grupo Sangue Bom
- 17h30 - Matinê no Iriri Praia Clube
- 18h15 - Bloco do Piru
- 21h - Marcelo Ribeiro
- 00h - Léo Lima
- BALNEÁRIO DE UBU
- 15h - Bloco Sambacu (próximo ao Cantinho da Mulata)
- 16h30 - Bloco Urubu (Quiosque Além Mar)
- 19h - Ton Oliver e Banda
- 21h30 - Barrozinho
- 00h - Banda Uau
- PRAIA DO COQUEIRO
- 13h - Hudson Xavier e Banda
- 16h - Tarados em Samba
- PRAIA DE INHAÚMA
- 13h - Banda Tropical Brasil
- 15h30 - Grupo SamBleck
- OUTROS BLOCOS:
- BAIXO PONGAL
- 14h - Bloco da Muriçoca
MARATAÍZES
- 17h - Bloco da Nana (em frente ao Bar Píer 2)
- 17h - Bloco Píer Folia (em frente ao Bar Píer 2)
- 17h - Bloco Vaca Atolada - Lagoa Funda
- 17h - Bloco Flamarata (Deck do Verão, em frente ao Praia Hotel)
- 18h - Bloco Vem Quem Quer (em frente à Câmara de Marataízes)
- 19h - Bloco Du Di - Cia do Peixe
- 22h - V.V.V Vai Vomita e Volta (em frente á Casa Rosa)
GUARAPARI
- CENTRO (Av. Joaquim da Silva Lima)
- 17h30 - Bloco Papinha
- 20h - Bloco Amigos Da Fonte
- 21h - Bloco Do Funil
- 22h - Escola Jk
ITAPEMIRIM
- ITAIPAVA E ITAOCA
- 17h - Banda Agitaê (Trio)
PRESIDENTE KENNEDY
- PRAIA DE MAROBÁ
- 16h - Léo Lima
- 21h - Andreia Nery
- 23h - Marcos Rauta
- PRAIA DAS NEVES
- 11h - Igor Farias
- 13h - Thiarlys e Melina
- 15h - Michele Freire
ARACRUZ
- MAR AZUL
- 20h - Emerson Tesch
- 22h - Cléssio Meier
- 00h - Erick Cristto
- SANTA CRUZ
- 20h - Anarquistas
- 22h - Amaro Lima
- 00h - Léo Mai
- BARRA DO SAHY
- 20h - Banda Agitu's
- 22h - Ana Oliveira
- 00h - Ingrid Collares
LINHARES
- PONTAL DO IPIRANGA
- 10h - STM - Riozinho
- 16h - Glauco (Trio)
- 18h - Escola de Samba (Avenida)
- 22h - João Bosco e Viníciuis (Palco)
- 00h - Evidance (Trio)
- REGÊNCIA
- 16h- Trio Fubica (Matinê)
- 18h - Afrozumba (Praça)
- 20h - Juliano Couto (Palco)
- 22h - Trio Fubica (Ruas da Vila)
- 00h - Rastaclone (Palco)
- POVOAÇÃO
- 19h - Fanfarra (Ruas do Balneário)
- 22h - Banda Thi (Palco)
- 00h - Ricardinho da Bahia (Palco)
SÃO MATEUS
- GURIRI
- 15h - Carnaval Kids
- 16h - Parangolé
- 17h30 - DJ JV de VV
- 18h - Tatau
- 20h - Tom Paiva
- 21h30 - Fernanda Pádua
- 22h30 - DJ Hendryo
- 23h - Glauco
- 00h30 - MC Zangão
- 1h - Izy Monteiro
- URUSSUQUARA
- 17h - Ygor Ferreira
- 19h - Paulo Zoeira
- 21h - Ginga do Forrozear
- 23h - Didiu & Cia
- 1h - Luma
- BARRA NOVA NORTE
- 13h - Anderson Machado
- 15h - Resenha do Carreta
- 16h - Bloco TraTrio Elétrico (DJ Kblo)
- 20h - Marcos Tybel
- 22h - Jô & Letícia
- BARRA NOVA SUL
- 20h - Karga Pesada
- 22h - Gilmar Araujo
- CAMPO GRANDE
- 20h - Andreska Maciel
- 22h - Devacir & Cirla
SANTA LEOPOLDINA
- 20h: Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense e participação dos bonecos gigantes
- 22h: Show com Gustavo Venturini, no Parque da Independência
- 23h: Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense
CARIACICA
- Bloco Seu Boneco
- Domingo (4), das 16h às 20 horas
- Público estimado: mil pessoas
- Percurso: concentração em Santa Luzia, na Distribuidora do Léo, até o ponto final do ônibus
MUQUI
- 19h - Cycloninho, Chapadinho e Xodózinho
- 19h30 – Carro de Boi
- 20h – Formigão
- 20h40 – Sumidouro
- 21h20 – Gaspar
- 22h00 – Vaca Mocha
- 22h40 – Tornado
- 23h00 – Bijoca
- 0h00 – Tsunami
- 0h40 – Amigo
- 01h20 – Xodó
- 02h00 – Chapado