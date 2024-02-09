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Tradicional banho de Mar à Fantasia de Manguinhos terá blocos e shows musicais

Festa no balneário serrano rola de sábado (10) até terça-feira (13), com extensa programação cultural, incluindo desfile de blocos, e shows com Marcelo Ribeiro, Viviane Pontes e Marcelo Miranda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 14:47

Tradicional 'Banho de Mar à Fantasia' agita Manguinhos, na Serra
Tradicional Banho de Mar à Fantasia agita Manguinhos, na Serra, neste fim de semana Crédito: Vitor Jubini
Tradicional point de artistas e de membros da cena cultural capixaba em épocas de folia, o Baile de Mar à Fantasia de Manguinhos, que acontece há mais seis décadas, invadirá a praia do litoral serrano neste sábado (10), a partir das 12 horas.  
Segundo informações da Associação de Moradores de Manguinhos, a festança deve contar com cerca de 25 a 30 blocos, com extensa programação cultural. Além das agremiações, marcam presenças artistas como Marcelo Ribeiro, Viviane Pontes e Marcelo Miranda. 
A empresária Ieda Maria Gazen Freitas, coordenadora e fundadora do Bloco Expumar, um dos mais tradicionais do festejo, garantiu que a expectativa para os dias de folia está nas alturas.
Tradicional 'Banho de Mar à Fantasia' agita Manguinhos, na Serra
Tradicional 'Banho de Mar à Fantasia' agita Manguinhos, na Serra, neste fim de semana Crédito: Vitor Jubini
"Os blocos e a festa marcam a alegria do balneário. A folia encanta os banhistas que estão na praia em um dia lindo. É um convite através do som do trompete e dos tambores para seguir o bloco no ritmo da alegria", adianta.
"Vai da manhã à noite, com desfile de blocos com fantasias de papel crepom, batucadas e bandinhas de sopro. Na festa, brincam crianças, jovens, adultos e pessoas da melhor idade, sem distinção de raça, poder aquisitivo ou gênero. Só alegria é permitida. Manguinhos se torna um mar de cores".
Os mais nostálgicos vão amar a confirmação de agremiações tradicionais da folia de Manguinhos, como Capitão Xaréu, Unidos da Vovó Albinha, La Conga Sexy de Manguinhos, Perigosas Peruas, Expumar, Nós Passarinhos, República de Manguinhos, Bloco do Condomínio da Morar e Bloco do Sucesso Paralama.
Os pequenos também terão um carnaval para chamar de seu. Na terça (13) rola o Bloco das Crianças, às 14 horas, na Tenda, com distribuição de água, suco e picolé de graça para os pequenos.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO GRATUITA DO CARNAVAL DE MANGUINHOS

  • SÁBADO (10)
  • 12h: Batucada e Banho de Mar à Fantasia
  • 14h: Marcelo Ribeiro
  • 19h: Denise Pontes
  • 21h: Viviane Miranda

  • DOMINGO (11)
  • 14h: Samba da Vila
  • 19h: Sol Pessoa
  • 21h: Axé Uai

  • SEGUNDA (12) 
  • 16h: Batucada de Manguinhos e Bloco das Piranhas
  • 19h: Monique Rocha
  • 21h: Leley

  • TERÇA (13)
  • 13h: Bloco das Crianças / Batucada de Manguinhos
  • 19h: Chico Chaves
  • 21h: Pedro Baydoun
  • 16h: Bloco das Piranhas

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