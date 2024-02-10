Regionalzinho da Nair anima folia da criançada no Centro de Vitória

confira galerias de fotos abaixo). Após não botar o bloco na rua em 2023 por questões financeiras , o Regionalzinho da Nair voltou com tudo em 2024 e levou muita alegria para as crianças no Parque Moscoso, no Centro de Vitória, na manhã deste sábado (10) de carnaval (

Além dos tradicionais brinquedos do parque, o bloquinho contou com carros de pipoca, churros, algodão doce, pula-pula, oficina de pintura facial, entre outras diversões para os pequenos - e os grandinhos também. A Guarda Municipal fez a ronda na parte externa e interna do parque.

“Muitas crianças, muitas famílias, é maravilhoso. Esse ambiente é muito confortável para a gente que é pai, que busca um ambiente tranquilo, com muita animação, com muita alegria. Toda vez a gente consegue encontrar isso aqui”, disse o administrador Felipe Santana, que levou a filha Júlia Rocha.

A pequena Júlia Rocha fez a festa no Regionalzinho da Nair Crédito: Carlos Alberto Silva

Arthur e Vanessa Silva levaram a filha Eduarda, vestida de abelhinha, e elogiaram a festança em um dos principais parques do Centro de Vitória.

“Acho extremamente importante [um espaço como esse]. Carnaval não é só para jovens, né? É para quem está dando literalmente os primeiros passos aqui para brincar o carnaval. Isso aí, que aí todo mundo fica incluído, as crianças conseguem se divertir de uma forma mais segura também", afirmou Vanessa.

Vanessa e Arthur Silva acompanhados da filha Eduarda no Regionalzinho da Nair Crédito: Carlos Alberto Silva

Há exatos 10 anos, o Regionalzinho da Nair faz parte da programação do tradicional bloco Regional da Nair, com uma programação voltada para crianças.

A pequena Maya Moraes, de dois aninhos, fez a festa no Regionalzinho Crédito: Carlos Alberto Silva

VEJA AS GALERIAS:

Regionalzinho da Nair 2024