Regionalzinho da Nair anima folia da criançada no Centro de Vitória

Após não botar o bloco na rua em 2023 por questões financeiras, o Regionalzinho da Nair voltou com tudo em 2024 e levou muita alegria para as crianças no Parque Moscoso, no Centro de Vitória, na manhã deste sábado (10) de carnaval (confira galerias de fotos abaixo).
Além dos tradicionais brinquedos do parque, o bloquinho contou com carros de pipoca, churros, algodão doce, pula-pula, oficina de pintura facial, entre outras diversões para os pequenos - e os grandinhos também. A Guarda Municipal fez a ronda na parte externa e interna do parque.
“Muitas crianças, muitas famílias, é maravilhoso. Esse ambiente é muito confortável para a gente que é pai, que busca um ambiente tranquilo, com muita animação, com muita alegria. Toda vez a gente consegue encontrar isso aqui”, disse o administrador Felipe Santana, que levou a filha Júlia Rocha.
Arthur e Vanessa Silva levaram a filha Eduarda, vestida de abelhinha, e elogiaram a festança em um dos principais parques do Centro de Vitória.
“Acho extremamente importante [um espaço como esse]. Carnaval não é só para jovens, né? É para quem está dando literalmente os primeiros passos aqui para brincar o carnaval. Isso aí, que aí todo mundo fica incluído, as crianças conseguem se divertir de uma forma mais segura também", afirmou Vanessa.
Há exatos 10 anos, o Regionalzinho da Nair faz parte da programação do tradicional bloco Regional da Nair, com uma programação voltada para crianças.