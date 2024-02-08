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Caindo na folia

HZ, Em Movimento e Litoral FM te ensinam os hits do carnaval; veja vídeo

Gustavo Cheluje, Natizinha Ferreira e Vitor Moreno se empolgaram e resolveram criar coreografias baseadas nos sucessos da estação mais quente do ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 18:10

Vitor Moreno (Em Movimento), Gustavo Cheluje (HZ) e Natizinha Ferreira (Rádio Litoral FM): dancinhas dos hits do Carnaval 2024
Vitor Moreno (Em Movimento), Gustavo Cheluje (HZ) e Natizinha Ferreira (Rádio Litoral FM): dancinhas dos hits do Carnaval 2024 Crédito: Pedro Henrique Martins
É uma mistura de verão com folia. As equipes de HZ, Em Movimento e Rádio Litoral FM selecionaram quatro hits que vão bombar no carnaval 2024. Pensa que é só isso? Claro que não, bebê! A gente se divertiu tanto que resolveu criar coreografias das "eleitas" para vocês curtirem conosco.
Mas, antes disso, postaremos as músicas escolhidas pelo grupo, pois primeiro vem o trabalho e depois a diversão. Vai um clipe de bônus para você já entrar no clima.

MACETANDO, COM IVETE SANGALO E LUDMILLA

POC, POC, DE PEDRO SAMPAIO

LAPADA DELA, DE MENOS É MAIS E MATHEUS FERNANDES

PERNA BAMBA, DE PARANGOLÉ E LÉO SANTANA

Agora, curtam a "performance" de Vitor Moreno (Em Movimento), Gustavo Cheluje (HZ) e Natizinha Ferreira (Rádio Litoral FM). A galera se divertiu muito gravando o vídeo.

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