HZ, Em Movimento e Litoral FM te ensinam os hits do carnaval; veja vídeo

É uma mistura de verão com folia. As equipes de HZ, Em Movimento e Rádio Litoral FM selecionaram quatro hits que vão bombar no carnaval 2024. Pensa que é só isso? Claro que não, bebê! A gente se divertiu tanto que resolveu criar coreografias das "eleitas" para vocês curtirem conosco.
Mas, antes disso, postaremos as músicas escolhidas pelo grupo, pois primeiro vem o trabalho e depois a diversão. Vai um clipe de bônus para você já entrar no clima.
MACETANDO, COM IVETE SANGALO E LUDMILLA
POC, POC, DE PEDRO SAMPAIO
LAPADA DELA, DE MENOS É MAIS E MATHEUS FERNANDES
PERNA BAMBA, DE PARANGOLÉ E LÉO SANTANA
Agora, curtam a "performance" de Vitor Moreno (Em Movimento), Gustavo Cheluje (HZ) e Natizinha Ferreira (Rádio Litoral FM). A galera se divertiu muito gravando o vídeo.