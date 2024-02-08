HZ, Em Movimento e Litoral FM te ensinam os hits do carnaval; veja vídeo

Vitor Moreno (Em Movimento), Gustavo Cheluje (HZ) e Natizinha Ferreira (Rádio Litoral FM): dancinhas dos hits do Carnaval 2024 Crédito: Pedro Henrique Martins

É uma mistura de verão com folia. As equipes de HZ, Em Movimento e Rádio Litoral FM selecionaram quatro hits que vão bombar no carnaval 2024. Pensa que é só isso? Claro que não, bebê! A gente se divertiu tanto que resolveu criar coreografias das "eleitas" para vocês curtirem conosco.

Mas, antes disso, postaremos as músicas escolhidas pelo grupo, pois primeiro vem o trabalho e depois a diversão. Vai um clipe de bônus para você já entrar no clima.

MACETANDO, COM IVETE SANGALO E LUDMILLA

POC, POC, DE PEDRO SAMPAIO

LAPADA DELA, DE MENOS É MAIS E MATHEUS FERNANDES

PERNA BAMBA, DE PARANGOLÉ E LÉO SANTANA