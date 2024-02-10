Carnaval 2024: confira blocos e shows que animam a folia de rua no ES neste sábado (10)

Se você ainda não se programou para o carnaval, ainda dá tempo. Neste sábado (10), muitos blocos de rua e shows prometem levar o melhor do axé, samba e marchinhas para os capixabas em todo o litoral do Estado, como também na capital e nas regiões de montanhas. Tanto para quem vai curtir a festa em Vitória quanto para quem vai pegar estrada, não faltam opções para se divertir. Confira abaixo a lista completa:
VITÓRIA
- CENTRO
- 9h - Bloco Subúrbio
- 15h30 - Bloco Afro Kizomba
- 19h - Circuito da Folia - Prakatum (Da Praça Oito até o Sambão do Povo). Émerson Xumbrega e Banda 10 agitando a folia no Sambão do Povo. A festança começa às 19h, logo após a apresentação Afro Kizomba.
VILA VELHA
- PRAINHA
- 10h - Cortejo Carnavalesco do Bloco Balança a Penha (concentração: Rua Luciano das Neves - (praça Almirante Tamandaré)
- ULISSES GUIMARÃES
- 12h - Bloco Unidos da Terra (concentração: Rua Oiti)
- ITAPUÃ
- 12h - Bloco Xixi de Bode (concentração: Associação de Moradores de Itapuã – Rua Jair de Andrade)
- SÃO CONRADO
- 12h - Bloco Roupa Suja (concentração: Rua Gaivotas)
- BARRA DO JUCU
- 15h - Bloco Surpresa/ Bloco das Piranhas (concentração: Praia do Barrão)
SERRA
- MANGUINHOS
- 12h - Banho de Mar à Fantasia
- 14h - Marcelo Ribeiro
- 19h - Dennise Pontes
- 21h - Viviane Miranda
- JACARAÍPE
- 16h - Bloco Jacarabeach
- 18h - Bloco Ratazanas
- CIDADE CONTINENTAL
- 18h - Bloco Acadêmicos de Continental
- BALNEÁRIO DE CARAPEBUS
- 20h - Chopp Samba
- 22h - Kell do Cavaco
- BICANGA
- 20h - Batucada Nossa
- 22h - Prefixo
PIÚMA
- PRAÇA DONA CARMEN
- PALCO
- 20h - Pele Morena
- 22h - Tupan Markes e DJ Robson Leandro
- BLOCOS DE RUA
- 19h - Bloco do Mé, na Av. Maria Gonçalves Marvila
- TRIO ELÉTRICO
- 16h - DJ João Vianna (saindo do D'Agelis)
- 17h - Izy Monteiro (saindo do D'Agelis)
ANCHIETA
- SEDE - ARENA NA PRAIA CENTRAL
- 17h30 - Matinê - Pavilhão do Carnaval - Praia Central
- 22h - Banda Cheiro Da Cor
- 00h - Banda Pele Morena
- BLOCOS
- 19h - Bloco na Mão do Palhaço - Praia Central
- 21h - Kepanagod é Esse? - Campo
- 21h - Kulto Paraguai - Praia Central
- BALNEÁRIO DE CASTELHANOS
- 14h - Bloco Bafo do Gato - Em frente ao Papacos
- 14h - Reder Matos e Banda
- 17h - Prateado Elétrico
- 21h30 - Banda Auge
- BALNEÁRIO DE IRIRI
- 17h - Bloco Acadêmicos de Iriri - Praia de Areia Preta
- 18h - Bloco do Piru
- 21h - Marcus Rauta
- 00h - Banda Neon
- BALNEÁRIO DE UBU
- 17h30 - Bloco Uburro Elétrico - Cantinho da Mulata
- 19h - Grupo Revoada
- 21h30 - Fernanda Fontes
- 00h - Banda Tomaê
- PRAIA DO COQUEIRO
- 13h - Banda de Marchinhas
- 15h30 - Grupo Sambleck
- PRAIA DE INHAÚMA
- 13h - Weberson Araújo
- 15h30 - Banda Santaréns
- OUTROS BLOCOS:
- PRAIA DE PARATI
- 19h - Bloco da Pescadinha (no deck de Parati)
- ITAPEÚNA
- 19h - Bloco Vó Zelha
MARATAÍZES
- 17h - Blocão Petfriendly (em frente ao Restaurante Bujão)
- 20h - Bloco Dance com a Gente (em frente à Câmara Municipal de Marataízes)
- 22h - Bloco Calçada da Fama (Oficina Ferroviária)
- 9h - Bloco Eu me Cuido - Praia Central
GUARAPARI
- CENTRO (Av. Joaquim da Silva Lima)
- 20h - Bloco Das Misses
- 21h - Bloco Central
- 22h - Bloco Olaria 2000
- 23h - Bloco Papadefus
ITAPEMIRIM
- ITAIPAVA E ITAOCA
- 15h - Flavinha Mendonça (Trio)
PRESIDENTE KENNEDY
- PRAIA DE MAROBÁ
- 16h - Léo Mai
- 19h - Marchinhas com Metal Show
- 21h - Banda Comichão
- 23h - Luiz Andrade
- PRAIA DAS NEVES
- 11h - João Fernando e Matarazzo
- 13h - Samuel Ramos
- 15h - Christian Sullivan
- 17h - Banda Axé Bahia
ARACRUZ
- MAR AZUL
- 20h - Trio Mar Azul
- 22h - Luma
- 00h - Rádio Rock
- SANTA CRUZ
- 20h - Maylon Meira
- 22h - Swinguetto
- 00h - Ton Oliver
- BARRA DO SAHY
- 20h - Ygor Ferreira
- 22h - Léo Lima
- 00h - Chocolate e Cia
LINHARES
- PONTAL DO IPIRANGA
- 10h - Samba Mais - Riozinho
- 16h - Banda Circo Mágico Matinê Kids - Pracinha
- 17h30 - Palminha na Mão - Bloco tô Dentro (Trio)
- 20h - Fernanda Pádua (Trio)
- 22h - Patrulha do Samba (Trio)
- 00h - Michele Freire (Palco)
- REGÊNCIA
- 16h- Trio Fubica (Matinê)
- 20h - New Show (Palco)
- 22h - Trio Fubica (Ruas da Vila)
- 00h - Mika Lahass (Palco)
- POVOAÇÃO
- 19h - Fanfarra (Ruas do Balneário)
- 22h - Priscila Ribeiro (Palco)
- 00h - Projeto X (Palco)
SÃO MATEUS
- GURIRI
- 19h - Billy Band / Carnaval Kids / Bloco da Educação
- 21h - Dig Black
- 22h30 - DJ Chambinho
- 23h - Silvano Salles
- 00h30 - Gustavo O Brabo
- 1h - Jorginho Celles
- URUSSUQUARA
- 17h - Banda Tock
- 19h - Nael Texeira
- 21h - Victor Cunha
- 23h- Chapalove
- 1h - Ingrid Collares
- BARRA NOVA NORTE
- 13h - Ilmo Simoneti
- 15h - Forró Segura a Saia
- 16h - Bloco TraTrio Elétrico (DJ Kblo)
- 20h - Anna Julia & Mariana
- 22h - Edu Wagner
- BARRA NOVA SUL
- 20h - Jorginho e Valdeir
- 22h - Bruno Sampaio
- CAMPO GRANDE
- 20h - Jadir e Seus Teclados
- 22h - Os Líderes
- NATIVO
- 21h - Musical Chamego
- 23h - Fabrício e Cia e Pedrinho
- 1h - Billy Forrozão
SANTA LEOPOLDINA
- 20h: Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense e participação dos bonecos gigantes
- 22h: Show com o Grupo Engesamba, no Parque da Independência
- 23h: Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense
CARIACICA
- Bloco 705
- Sábado (3), das 16h às 20 horas
- Público estimado: 5 mil pessoas
- Percurso: concentração na praça de Nova Brasília
- Bloco Carnapiralto pelas Ruas
- Sábado (3), das 16h às 20 horas
- Público estimado: 500 pessoas
- Percurso: Rua Demóstenes, em Alto Lage, Rua Alberico Rodrigues, Rui Barbosa, Constância Novaes, Romualdo Martins, Edmilson Varejão e Arthur Mazelli