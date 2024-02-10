  • Cultura
  • Carnaval 2024: confira blocos e shows que animam a folia de rua no ES neste sábado (10)
Entrada franca

Carnaval 2024: confira blocos e shows que animam a folia de rua no ES neste sábado (10)

Festa contará com muita animação de Norte a Sul do Estado. Entre os destaques, os blocos Afro Kizomba, em Vitória, e Ratazanas, na Serra
Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Fevereiro de 2024 às 08:00

Bateria do Bloco "Ratazanas", em Jacaraípe Crédito: Luiz Carlos Correia
Se você ainda não se programou para o carnaval, ainda dá tempo. Neste sábado (10), muitos blocos de rua e shows prometem levar o melhor do axé, samba e marchinhas para os capixabas em todo o litoral do Estado, como também na capital e nas regiões de montanhas. Tanto para quem vai curtir a festa em Vitória quanto para quem vai pegar estrada, não faltam opções para se divertir. Confira abaixo a lista completa:

VITÓRIA

  • CENTRO
  • 9h - Bloco Subúrbio 
  • 15h30 - Bloco Afro Kizomba 
  • 19h - Circuito da Folia - Prakatum (Da Praça Oito até o Sambão do Povo). Émerson Xumbrega e Banda 10 agitando a folia no Sambão do Povo. A festança começa às 19h, logo após a apresentação Afro Kizomba.

VILA VELHA

  • PRAINHA
  • 10h - Cortejo Carnavalesco do Bloco Balança a Penha (concentração: Rua Luciano das Neves - (praça Almirante Tamandaré)

  • ULISSES GUIMARÃES
  • 12h - Bloco Unidos da Terra (concentração: Rua Oiti)

  • ITAPUÃ
  • 12h - Bloco Xixi de Bode (concentração: Associação de Moradores de Itapuã – Rua Jair de Andrade)

  • SÃO CONRADO
  • 12h - Bloco Roupa Suja (concentração: Rua Gaivotas)

  • BARRA DO JUCU
  • 15h - Bloco Surpresa/ Bloco das Piranhas (concentração: Praia do Barrão)

SERRA

  • MANGUINHOS
  • 12h - Banho de Mar à Fantasia
  • 14h - Marcelo Ribeiro
  • 19h - Dennise Pontes
  • 21h - Viviane Miranda

  • JACARAÍPE
  • 16h - Bloco Jacarabeach
  • 18h - Bloco Ratazanas

  • CIDADE CONTINENTAL
  • 18h - Bloco Acadêmicos de Continental

  • BALNEÁRIO DE CARAPEBUS
  • 20h - Chopp Samba
  • 22h - Kell do Cavaco

  • BICANGA
  • 20h - Batucada Nossa
  • 22h - Prefixo
Bloco "Ratazanas", em Jacaraípe Crédito: Luiz Carlos Correia

PIÚMA

  • PRAÇA DONA CARMEN
  • PALCO 
  • 20h - Pele Morena
  • 22h - Tupan Markes e DJ Robson Leandro

  • BLOCOS DE RUA
  • 19h - Bloco do Mé, na Av. Maria Gonçalves Marvila

  • TRIO ELÉTRICO
  • 16h - DJ João Vianna (saindo do D'Agelis)
  • 17h - Izy Monteiro (saindo do D'Agelis)

ANCHIETA

  • SEDE - ARENA NA PRAIA CENTRAL
  • 17h30 - Matinê - Pavilhão do Carnaval - Praia Central 
  • 22h - Banda Cheiro Da Cor
  • 00h - Banda Pele Morena

  • BLOCOS
  • 19h - Bloco na Mão do Palhaço - Praia Central 
  • 21h - Kepanagod é Esse? - Campo
  • 21h - Kulto Paraguai - Praia Central

  • BALNEÁRIO DE CASTELHANOS
  • 14h - Bloco Bafo do Gato - Em frente ao Papacos
  • 14h - Reder Matos e Banda
  • 17h - Prateado Elétrico
  • 21h30 - Banda Auge

  • BALNEÁRIO DE IRIRI
  • 17h - Bloco Acadêmicos de Iriri - Praia de Areia Preta
  • 18h - Bloco do Piru
  • 21h - Marcus Rauta
  • 00h - Banda Neon

  • BALNEÁRIO DE UBU
  • 17h30 - Bloco Uburro Elétrico - Cantinho da Mulata
  • 19h - Grupo Revoada
  • 21h30 - Fernanda Fontes
  • 00h - Banda Tomaê

  • PRAIA DO COQUEIRO
  • 13h - Banda de Marchinhas
  • 15h30 - Grupo Sambleck

  • PRAIA DE INHAÚMA
  • 13h - Weberson Araújo
  • 15h30 - Banda Santaréns

  • OUTROS BLOCOS:
  • PRAIA DE PARATI
  • 19h - Bloco da Pescadinha (no deck de Parati)

  • ITAPEÚNA
  • 19h - Bloco Vó Zelha

MARATAÍZES

  • 17h - Blocão Petfriendly (em frente ao Restaurante Bujão)
  • 20h - Bloco Dance com a Gente (em frente à Câmara Municipal de Marataízes)
  • 22h - Bloco Calçada da Fama (Oficina Ferroviária)
  • 9h - Bloco Eu me Cuido - Praia Central 
Grupo Pele Morena
Grupo Pele Morena se apresenta em Anchieta.  Crédito: Pele Morena/Divulgação

GUARAPARI

  • CENTRO (Av. Joaquim da Silva Lima)
  • 20h - Bloco Das Misses 
  • 21h - Bloco Central 
  • 22h - Bloco Olaria 2000 
  • 23h - Bloco Papadefus

ITAPEMIRIM

  • ITAIPAVA E ITAOCA
  • 15h - Flavinha Mendonça (Trio)

PRESIDENTE KENNEDY

  • PRAIA DE MAROBÁ
  • 16h - Léo Mai
  •  19h - Marchinhas com Metal Show
  • 21h - Banda Comichão
  • 23h - Luiz Andrade

  • PRAIA DAS NEVES
  • 11h - João Fernando e Matarazzo
  • 13h - Samuel Ramos
  • 15h - Christian Sullivan
  • 17h - Banda Axé Bahia
Banda Comichão é uma das atrações do carnaval de Presidente Kennedy Crédito: Reprodução/YouTube

ARACRUZ

  • MAR AZUL
  • 20h - Trio Mar Azul
  • 22h -  Luma
  • 00h - Rádio Rock

  • SANTA CRUZ
  • 20h - Maylon Meira
  • 22h - Swinguetto
  • 00h - Ton Oliver

  • BARRA DO SAHY
  • 20h - Ygor Ferreira
  • 22h - Léo Lima
  • 00h - Chocolate e Cia

LINHARES

  • PONTAL DO IPIRANGA
  • 10h - Samba Mais - Riozinho
  • 16h - Banda Circo Mágico Matinê Kids - Pracinha 
  • 17h30 - Palminha na Mão - Bloco tô Dentro (Trio)
  • 20h - Fernanda Pádua (Trio)
  • 22h - Patrulha do Samba (Trio)
  • 00h - Michele Freire (Palco)

  • REGÊNCIA
  • 16h- Trio Fubica (Matinê)
  • 20h - New Show (Palco)
  • 22h - Trio Fubica (Ruas da Vila)
  • 00h - Mika Lahass (Palco)

  • POVOAÇÃO
  • 19h - Fanfarra (Ruas do Balneário)
  • 22h - Priscila Ribeiro (Palco)
  • 00h - Projeto X (Palco)

SÃO MATEUS

  • GURIRI
  • 19h - Billy Band / Carnaval Kids / Bloco da Educação
  • 21h - Dig Black
  • 22h30 - DJ Chambinho
  • 23h - Silvano Salles
  • 00h30 - Gustavo O Brabo
  • 1h - Jorginho Celles

  • URUSSUQUARA
  • 17h - Banda Tock
  • 19h - Nael Texeira
  • 21h - Victor Cunha
  • 23h- Chapalove
  • 1h - Ingrid Collares

  • BARRA NOVA NORTE
  • 13h - Ilmo Simoneti
  • 15h - Forró Segura a Saia
  • 16h - Bloco TraTrio Elétrico (DJ Kblo)
  • 20h - Anna Julia & Mariana 
  • 22h - Edu Wagner

  • BARRA NOVA SUL
  • 20h - Jorginho e Valdeir
  • 22h - Bruno Sampaio

  • CAMPO GRANDE
  • 20h - Jadir e Seus Teclados
  • 22h - Os Líderes

  • NATIVO
  • 21h - Musical Chamego
  • 23h - Fabrício e Cia e Pedrinho
  • 1h - Billy Forrozão

SANTA LEOPOLDINA

  • 20h: Carnaval de Rua com a Banda Show Leopoldinense e participação dos bonecos gigantes
  • 22h: Show com o Grupo Engesamba, no Parque da Independência
  • 23h: Carnaval de Rua com a Banda de Marchinhas Leopoldinense

CARIACICA

  • Bloco 705
  • Sábado (3), das 16h às 20 horas
  • Público estimado: 5 mil pessoas
  • Percurso: concentração na praça de Nova Brasília

  • Bloco Carnapiralto pelas Ruas
  • Sábado (3), das 16h às 20 horas
  • Público estimado: 500 pessoas
  • Percurso: Rua Demóstenes, em Alto Lage, Rua Alberico Rodrigues, Rui Barbosa, Constância Novaes, Romualdo Martins, Edmilson Varejão e Arthur Mazelli

