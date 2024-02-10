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Carnaval 2024

Tradição e alegria marcam o Banho de Mar à Fantasia, em Manguinhos

Milhares de foliões encheram as ruas do tradicional balneário da Serra. Não faltou criatividade nas fantasias e, claro, muita música
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Fevereiro de 2024 às 16:27

Nem o calor de mais de 30°C desanimou os foliões para o Banho de Mar à Fantasia em Manguinhos, na Serra. Na tarde deste sábado (10), diversos blocos se reuniram, espalhando cor, brilho e muita música. As ruas de um dos principais balneários do ES estavam lotadas de amigos e famílias em busca de diversão.
Cerca de mil foliões se reuniram na região, que ainda contou com show de Marcelo Ribeiro no início da tarde.

Banho de Mar à Fantasia de Manguinhos 2024

Diretamente do Rio de Janeiro, a professora Flávia Dantas acompanha o carnaval da Serra há 18 anos.
"Manguinhos é sempre maravilhoso. Um espaço respeitável, familiar e organizado. Faço questão de vir pra cá há 18 anos, sempre acompanhada da minha família", contou Flávia, que estava acompanhada da filha e do marido Fabiano Rocha.
Banho de Mar à Fantasia de Manguinhos
Banho de Mar à Fantasia de Manguinhos Crédito: Ricardo Medeiros
Marisa Ramos, uma das organizadoras do carnaval em Manguinhos, afirma que não troca a festa por nada no mundo.
"Carnaval de Manguinhos é minha paixão, não perco nenhum. Acompanho essa festa linda há 20 anos, e ainda ajudo a organizar tudo por aqui, idealizo fantasias e para mim é super importante estar aqui hoje", disse.

Foliões também protestam

No meio da festa, um grupo também aproveitou o carnaval para protestar. Cerca de 40 pessoas carregavam faixas e cartazes pedindo a atenção do poder público para o cuidado com o mar da Serra.
Banho de Mar à Fantasia de Manguinhos
Banho de Mar à Fantasia de Manguinhos Crédito: Ricardo Medeiros
"Nosso protesto aqui hoje quer mostrar para a prefeitura que aqui tem gente que se preocupa com a Serra. Queremos mostrar para a Secretaria de Meio-Ambiente o risco que nosso mar vem correndo com o despejo irregular de esgoto", disse Sol Nogueira, uma das organizadoras do protesto.
Os agitos em Manguinhos, na Serra, continuam nos próximos dias de carnaval.

CARNAVAL DE MANGUINHOS

  • DOMINGO (11)
  • 14h: Samba da Vila
  • 19h: Sol Pessoa
  • 21h: Axé Uai

  • SEGUNDA (12) 
  • 16h: Batucada de Manguinhos e Bloco das Piranhas
  • 19h: Monique Rocha
  • 21h: Leley

  • TERÇA (13)
  • 13h: Bloco das Crianças / Batucada de Manguinhos
  • 19h: Chico Chaves
  • 21h: Pedro Baydoun
  • 16h: Bloco das Piranhas

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