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Carnaval 2024

Com bonecos gigantes e trio elétrico, Bloco Surpresa arrasta multidão na Barra do Jucu

Bloco de Vila Velha teve ruas abarrotadas, famílias na varanda e música boa, além dos tradicionais bonecos inspirados no Carnaval de Olinda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Fevereiro de 2024 às 16:51

Ruas abarrotadas, famílias na varanda, música boa e muito calor. Assim foi o carnaval na Barra do Jucu, em Vila Velha, que foi agitada pelo 'Bloco Surpresa' na tarde desta terça-feira (13).
Tradicional no carnaval de Vila Velha, o bloco, que se concentrou na avenida da praia às 15h, arrastou uma multidão pelas principais ruas da Barra do Jucu, fazendo a alegria de quem estava pelo caminho.
Com direito a trio elétrico e duas pequenas alegorias puxadas por um triciclo e por um quadriciclo devidamente ornamentados, o bloco ainda contou com bonecos gigantes, inspirados no carnaval de Olinda, em Pernambuco.
Bloco Surpresa 2024, na Barra do Jucu
Bloco Surpresa 2024, na Barra do Jucu Crédito: Vitor Jubini
Entre as fantasias, os foliões abusaram da criatividade, sem medo de usar cores e muito brilho para a festa.
"O carnaval da Barra é espetacular. Aqui vem gente de todo canto, vem criança, vem idoso, vem família, e é isso que dá gosto de viver. Não troco isso aqui por nada no mundo, passo esse amor de geração em geração para minha família", disse a vendedora Miriam Sampaio, que acompanhou o bloco fantasiada de 'Smurfs' ao lado da família e de amigos, que pintaram todo o corpo de azul.
Bloco Surpresa 2024, na Barra do Jucu
Miriam Sampaio e os Smurfs no Bloco Surpresa Crédito: Vitor Jubini

Segurança e organização

Segundo a organização, após três dias de folia, o bloco não apresentou nenhuma grande ocorrência como confusões ou casos de furto e roubo, o que foi comemorado pelos foliões.
O bloco foi acompanhado de perto por viaturas da Guarda Municipal de Vila Velha e ainda contou com policiamento feito pela Polícia Militar, garantindo a segurança das festividades.
Nas ruas, a organização foi um ponto que fez a diferença. Com o percurso pré-determinado, o bloco fez seu trajeto sem problemas com trânsito e sem atrapalhar quem não estava acompanhando a festa, já que as ruas das adjacências contavam com agentes que sinalizavam o melhor caminho para entrar e sair do bairro.

Confira a galeria de fotos:

Bloco Surpresa 2024

* Com informações de João Barbosa

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