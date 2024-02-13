Fotos: Amigos da Onça agita terça-feira de carnaval no Centro de Vitória

Amigos da Onça 2024, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Mais um dia de calor e de muito carnaval em Vitória. Na manhã desta terça-feira (13), foi a vez do bloco 'Amigos da Onça' agitar a região central da Capital.

Com a concentração marcada para às 10h, o bloco reuniu bom público na avenida Jerônimo Monteiro, que foi interditada para garantir a festa dos foliões.

Assim como na tarde de segunda-feira (12) na rua Gama Rosa , para aliviar o calor, um caminhão-pipa esteve por lá para refrescar os foliões. À medida que o bloco avançava pela avenida, o veículo espalhava água, fazendo a festa de quem curtia o 'Amigos da Onça'.

"Eu moro aqui mesmo no Centro e antes ia curtir o carnaval fora de Vitória. Mas nos últimos anos vi que o projeto vem crescendo e que as pessoas estão se apropriando e está cada vez mais sensacional", avaliou o supervisor de operações Eric Rodrigues.

Eric Rodrigues no Amigos da Onça, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Assim como nos últimos dias de carnaval, o sol não deu trégua e o calor marcou presença. Leques e até uma pistola d'água estavam entre as alternativas para se refrescar.

A caráter para curtir o bloco, muitos foliões se aproveitaram das fantasias inspiradas em onças, fazendo jus ao bloco que carrega o nome do felino.

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Amigos da Onça 2024