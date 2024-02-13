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Carnaval 2024

Fotos: Amigos da Onça agita terça-feira de carnaval no Centro de Vitória

Região da Jerônimo Monteiro foi uma verdadeira festa. Teve calor, música, caminhão-pipa e, claro, muita onça no tradicional bloco da Capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Fevereiro de 2024 às 13:29

Amigos da Onça 2024, no Centro de Vitória
Amigos da Onça 2024, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Mais um dia de calor e de muito carnaval em Vitória. Na manhã desta terça-feira (13), foi a vez do bloco 'Amigos da Onça' agitar a região central da Capital.
Com a concentração marcada para às 10h, o bloco reuniu bom público na avenida Jerônimo Monteiro, que foi interditada para garantir a festa dos foliões.
Assim como na tarde de segunda-feira (12) na rua Gama Rosa, para aliviar o calor, um caminhão-pipa esteve por lá para refrescar os foliões. À medida que o bloco avançava pela avenida, o veículo espalhava água, fazendo a festa de quem curtia o 'Amigos da Onça'.
"Eu moro aqui mesmo no Centro e antes ia curtir o carnaval fora de Vitória. Mas nos últimos anos vi que o projeto vem crescendo e que as pessoas estão se apropriando e está cada vez mais sensacional", avaliou o supervisor de operações Eric Rodrigues.
Eric Rodrigues no Amigos da Onça, no Centro de Vitória
Eric Rodrigues no Amigos da Onça, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Assim como nos últimos dias de carnaval, o sol não deu trégua e o calor marcou presença. Leques e até uma pistola d'água estavam entre as alternativas para se refrescar.
A caráter para curtir o bloco, muitos foliões se aproveitaram das fantasias inspiradas em onças, fazendo jus ao bloco que carrega o nome do felino.

Veja a galeria de fotos:

Amigos da Onça 2024

* Com informações de João Barbosa

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