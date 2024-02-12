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Carnaval 2024

Bloco Voador estreia no carnaval de rua do ES com homenagem a Edson Papo Furado

Fruto do tradicional Baile Voador, o bloco fez seu primeiro desfile nas ruas da Capital com bom público, mesmo sob o clima quente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Fevereiro de 2024 às 15:16

A semana de carnaval começou com festa para os foliões capixabas. Na tarde desta segunda-feira (12), o Bloco Voador agitou a avenida Beira-Mar, em Vitória, com diversas atrações musicais e uma homenagem ao sambista capixaba Edson Papo Furado.
Fruto do tradicional Baile Voador, o bloco fez seu primeiro desfile nas ruas da Capital, conquistando um bom público, mesmo sob o clima quente que tomou conta de Vitória.
"Estou amando tudo isso aqui. O Carnaval de Vitória vem crescendo muito e a festa está ficando linda. Moro aqui mesmo no Centro e fico muito feliz de ver esse movimento aqui", disse a assistente social Lizia de Boni.
Lizia de Boni no Bloco Voador, no Centro de Vitória
Lizia de Boni no Bloco Voador, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini
"Deu para observar um cuidado maior com a estrutura da festa, com a colocação de lixeiras, policiamento reforçado e a atenção aos detalhes. Tudo isso valoriza muito nosso carnaval", complementou Lizia.
Além dos foliões, os ambulantes também comemoram o movimento.
"Hoje, por ser segunda-feira, até que está um pouco mais fraco, mas nada que desanime. Estamos tendo um movimento bem positivo no carnaval e a expectativa é que continue assim nos próximos anos", disse o ambulante Thiago Pellacani, que vende bebidas em meio à festa.
Esbanjando saúde, o aposentado João Emanuel foi para a folia "para curtir a vida", como ele mesmo disse.
"Estou com 75 anos e muito feliz de estar aqui. O carnaval aqui em Vitória é o melhor do mundo, já perdi a conta de quantos acompanhei, e não tem comparação com qualquer outra festa", contou.
João Emanuel no Bloco Voador, no Centro de Vitória
João Emanuel no Bloco Voador, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Homenagem a Edson Papo Furado

Pela primeira vez nas ruas de Vitória, o Bloco Voador fez homenagem ao sambista capixaba Edson Papo Furado, que recebeu alta hospitalar após 31 dias de internação em decorrência de um infarto e de um acidente vascular cerebral (AVC).
Bloco Voador estreia no carnaval de rua do ES com homenagem a Edson Papo Furado
Bloco Voador estreia no carnaval de rua do ES com homenagem a Edson Papo Furado Crédito: Vitor Jubini
Aos 84 anos, o sambista, que é um dos fundadores da Unidos da Piedade, primeira escola de samba do Espírito Santo, foi homenageado com um banner gigante exposto no trio elétrico. Além disso, o bloco convidou uma roda de samba composta por músicos que aprenderam sobre música com Edson.

Confira as imagens do Bloco Voador:

Bloco Voador 2024

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