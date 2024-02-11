Puta Bloco agita domingo de carnaval no Centro de Vitória; veja fotos

O engenheiro Felipe Gomes de Melo juntou os amigos para formar um grupo clássico da finada TV Globinho, os Teletubbies. "Somos todos crianças dos anos 90. É uma grande referência para a nossa geração", disse ele, o Teletubbie roxo.

O representante comercial Duhan Paulo, de 26 anos, contou que vem todos os anos ao Centro de Vitória no carnaval, mas esse é o primeiro que vem namorando. "Fiz questão da fantasia de casal. Geralmente, ele que é o santinho. Mas a gente resolveu brincar com isso, por isso eu é que vim de santinho", disse ele.