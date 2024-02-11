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Carnaval 2024

Puta Bloco agita domingo de carnaval no Centro de Vitória; veja fotos

O bloco tocou desde Balão Mágico até clássicos do axé: hits, claro, para ninguém ficar parado. O clima foi de festa entre famílias e amigos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Fevereiro de 2024 às 17:17

É carnaval! Depois de o Regional da Nair agitar milhares de foliões na região da Avenida Beira-Mar, foi a vez do Puta Bloco arrastar uma multidão, na tarde deste domingo (11), no Centro de Vitória. O bloco tocou desde Balão Mágico até clássicos do axé: hits, claro, para ninguém ficar parado.
O engenheiro Felipe Gomes de Melo juntou os amigos para formar um grupo clássico da finada TV Globinho, os Teletubbies. "Somos todos crianças dos anos 90. É uma grande referência para a nossa geração", disse ele, o Teletubbie roxo.
Felipe Gomes de Melo e amigos no Puta Bloco, no Centro de Vitória
Felipe Gomes de Melo e amigos de Teletubbies no Puta Bloco Crédito: Ricardo Medeiros
O representante comercial Duhan Paulo, de 26 anos, contou que vem todos os anos ao Centro de Vitória no carnaval, mas esse é o primeiro que vem namorando. "Fiz questão da fantasia de casal. Geralmente, ele que é o santinho. Mas a gente resolveu brincar com isso, por isso eu é que vim de santinho", disse ele.
Duhan Paulo e o namorado no Puta Bloco, no Centro de Vitória
Duhan Paulo e o namorado no Puta Bloco Crédito: Ricardo Medeiros

Veja a galeria de fotos:

Puta Bloco 2024

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