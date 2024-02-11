Fábio Porchat relembra vídeo do Carnaval de Vitória nas redes sociais

Fábio Porchat publicou um vídeo do Carnaval de Vitória nas redes sociais Crédito: Reprodução/Porta dos Fundos

Neste sábado (10) de carnaval, o humorista Fábio Porchat reviveu parte de um vídeo antigo nas suas redes sociais em que cita o Espírito Santo. Na legenda da postagem, o artista escreveu: "Sábado é dia de Amigos da Onça, muito cuidado pra não emendar demais um bloco no outro". Veja o vídeo no fim da reportagem.

"Amigos da Onça". Vale lembrar que o bloco realmente existe e, inclusive, vai para as Na esquete, que é originalmente de 2019, Porchat e Gregório Duvivier se encontram em um bloco, até que o folião Duvivier, aparentemente 'perdido', pergunta se eles estão no. Vale lembrar que o bloco realmente existe e, inclusive, vai para as ruas do Centro de Vitória na próxima terça-feira (13)

"Isso aqui é 'Que Coisa Linda' (...) A gente vai até o Centro de Vitória, vai contornar ali para pegar em direção a Vila Velha", respondeu Porchat no vídeo.

"Achei que eu estava na Lapa", disse Duvivier, que descobriu logo em seguida que não estava mais em março - e sim em maio, ou seja, dois meses de carnaval se passaram.

Reação dos capixabas

Os capixabas, claro, logo fizeram questão de encher a postagem de Fábio Porchat de comentários e brincadeiras.

"Finalmente alguém dando o devido valor à melhor cidade do Brasil", "e nós capixabas, que nunca somos lembrados, ficamos como?! De coração quentinho", "viva o Carnaval de rua de Vitória", escreveram alguns internautas.

Assista ao vídeo: