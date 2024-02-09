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Carnaval

Ivete pausa show após folião desmaiar na abertura do Carnaval de Salvador

Cantora parou apresentação na praça Castro Alves por cerca de 10 minutos e solicitou ação do Corpo de Bombeiros ainda no palco
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 09:07

Ivete Sangalo cantou em Salvador, nesta quinta-feira (8)
Ivete Sangalo cantou em Salvador, nesta quinta-feira (8) Crédito: Reprodução/TV Globo
Ivete Sangalo foi uma das principais atrações da abertura oficial do Carnaval de Salvador 2024. Cantora pausou sua apresentação após o desmaio de um folião.
Ivete parou apresentação na praça Castro Alves por cerca de 10 minutos e solicitou ação do Corpo de Bombeiros ainda no palco. "Ele vai tomar isso (isotônico) e vai ficar zero", disse a artista.
Na sequência, Ivete também jogou água nos foliões. Cantora pediu que o público colaborasse com a distribuição de água. "Está gelada, doendo no corpo", brincou.
UOL busca contato com o Corpo de Bombeiros para saber detalhes sobre o estado de saúde do folião. A reportagem será atualizada caso se manifestem sobre o episódio.
Anitta cantou o hit "Macetando" no palco com Ivete Sangalo. A carioca é uma das principais atrações do Carnaval de Salvador nesta sexta-feira (9).

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