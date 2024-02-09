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Brothers disputam oitava liderança em prova de resistência no 'BBB 24'

Giovanna ficou vetada mais uma vez de realizar a prova devido à fratura no pé
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 08:57

Brother participam de prova de resistência para disputar pela liderança nesta quinta-feira, 8.
Brother participam de prova de resistência para disputar pela liderança nesta quinta-feira, 8. Crédito: Reprodução de video/Rede Globo
A oitava prova do líder da edição começou no Big Brother Brasil 24 na noite desta quinta-feira, 8. A prova é de resistência e não terá a participação de todos os brothers, Giovanna foi impedida de participar da dinâmica devido à fratura no pé que sofreu no início do programa.
"Giovanna, querida, você já imagina, né? Infelizmente, mais uma vez, não tem como você participar por causa do seu pé. Estamos progredindo, né? Está evoluindo. A sua recuperação é prioridade total para a gente", explicou Tadeu antes dos participantes irem para a prova. A nutricionista chorou ao ficar sozinha na casa.
Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, caso a prova dure até o "ao vivo" desta sexta-feira, 9, será decretado empate e haverá um "mata-mata" para encerrar a disputa entre todos que restarem.
"Eles vão estar com a mão na mão do sensor ali, aí quando vier o sinal, eles têm que soltar essa mão e bater no botão. Quem bater por último, está fora da prova. A gente vai fazendo outras rodadas iguais até que sobre uma pessoa, o novo Líder do BBB 24", explica o apresentador.
O líder da semana deverá anunciar quatro pessoas para A Mira do Líder nesta sexta, e indicar um dos quatro para o Paredão na noite de domingo, 11. Os três mais votados da casa também irão para o Paredão e o líder terá de salvar um, formando um Paredão triplo.

Veja quem já saiu da prova:

- MC Bin Laden- Yasmin- Rodriguinho- Leidy Elin- Isabelle- Davi- Wanessa- Pitel,- Michel- Fernanda- Marcus Vinicius- Matteus
Restavam, na início da manhã desta sexta-feira, cinco participantes na disputa: Alane, Deniziane, Beatriz, Raquele e Lucas Henrique.

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