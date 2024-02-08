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BBB 24

BBB 24: Yasmin Brunet é quem mais ganhou emojis de cobra no Queridômetro

Alane e Fernanda ocupam o segundo lugar no ranking de indiretas sobre falsidade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 14:53

Yasmin Brunet recebeu 16 emojis de cobra
Yasmin Brunet recebeu 16 emojis de cobra Crédito: Reprodução/Globo
O quadro do Queridômetro no BBB não é só um motivo de discórdia entre os participantes como também uma clara opção de voto. Receber um emoji de planta já rendeu discussões pesadas entre brothers na atual edição, mas a curiosidade e até certa desconfiança pairam sobre o desenho de cobra e quem está no topo da lista de quem mais recebeu a figura, que significa falsidade, neste primeiro mês de jogo foi Yasmin Brunet.
A modelo recebeu 16 cobras e é seguida por Alane e Fernanda empatadas com 15 cada. A bailarina paraense aparece também como a competidora que mais ficou na mira dos adversários. Ela ganhou 68 alvos e Pitel ficou com o segundo lugar no ranking com 65.
Já Giovanna foi a sister mais apontada como "a planta" da casa. Foram 65 indicações na categoria e Juninho, o sétimo eliminado do programa, ganhou 47. Enquanto Beatriz recebeu o maior número de biscoitos com 38 figuras. Wanessa Camargo lidera a lista de corações. No total, foram 499.
Davi recebeu mais corações partidos e malas do confinamento. Foram 46 corações partidos e 48 malas. Somando todos os brothers que ainda permanecem no reality, eles acumulam 559 alvos, 360 plantas, 348 corações partidos, 258 biscoitos, 225 malas, 127 cobras e 35 mentirosos.

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