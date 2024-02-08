BBB 24: Rodriguinho diz que sua fama é desprezada: ‘Vai pedir pro Thiaguinho limpar cozinha?’

Rodriguinho, integrante do Camarote do BBB 24 Crédito: Paulo Belote - jan.2024/Globo

Em uma conversa no quarto Gnomo, Rodriguinho, participante do Big Brother Brasil 24, desabafou com MC Bin Laden sobre sua frustração por não ser reconhecido por seu trabalho dentro da casa mais vigiada do País.

O cantor, em um tom visivelmente desapontado, expressou sua percepção de que tanto ele quanto outros artistas que participaram do reality fazem atividades similares aos artistas convidados. Ele questionou a distinção entre as performances realizadas por esses convidados e as suas próprias, enfatizando a ausência de diferenças significativas.

Ao mencionar o fato de algumas de suas músicas terem sido cantadas por outros participantes sem o devido reconhecimento da sua autoria, Rodriguinho ressaltou o sentimento de desrespeito que isso lhe causou. Ele ilustrou sua indignação com uma comparação direta: "Você vai chegar pro Thiaguinho e pedir pra ele limpar a cozinha?"