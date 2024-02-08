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Viralizou

Idoso conhecido como 'terror do INSS' completa 123 anos

Andrelino Vieira da Silva é de Goiás e vira notícia em sites internacionais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 10:25

Aposentado de 123 anos é chamado pela família de 'terror do INSS'
Aposentado de 123 anos é chamado pela família de 'terror do INSS' Crédito: Arquivo Pessoal
O idoso que viralizou nas redes sociais com uma decoração de aniversário que o chamou de "terror do INSS" completou 123 anos no início de fevereiro.
Andrelino Vieira da Silva é de Aparecida de Goiânia, em Goiás, e se tornou assunto em sites internacionais pela longevidade. A carteira de identidade dele mostra que seu nascimento foi em 3 de fevereiro de 1901.
"O senhor da Silva viu duas guerras mundiais, revoluções comunistas e depois o colapso na China e na Rússia, os Beatles, a Princesa Diana e o assassinato de JFK", repercutiu o britânico Daily Mail.
Uma das netas de Andrelino afirma que o idoso continua com a saúde boa e com disposição.
"É uma satisfação muito grande, por ele estar mais um ano com a gente assim, todo mundo junto", disse Janaína Lemes de Souza ao portal g1.
Em 2022, ele foi homenageado pelo governo federal e recebeu uma placa do então ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni.
"É um grande orgulho ter o senhor como beneficiário do INSS. São 121 anos de uma história que ultrapassa a própria existência da Previdência Social do Brasil e merece ser celebrada. Essa homenagem é um sinal de nosso carinho, respeito e admiração."

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