Bloco Vai que Gama lota tradicional rua do Centro de Vitória

Bloco Vai que Gama 2024, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Com os termômetros marcando mais de 30°C, o calor não deu trégua. Para driblar o clima quente, os foliões contaram com um caminhão-pipa que jogou água para refrescar os participantes do bloco.

Além de disponibilizar carro-pipa para dar banho de mangueira nos foliões, a prefeitura de Vitória também montou um ponto de hidratação, com seis bebedouros com quatro torneiras cada para os participantes do carnaval poderem encher suas garrafinhas de água de graça.

Carro-pipa joga água em foliões no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

"Isso é uma maravilha. Vitória está muito quente, e essa ideia do caminhão-pipa foi ótima para aliviar nosso carnaval", contou a estudante Clara Souza.

Pela extensão da rua, ambulantes vendiam água, cerveja, garrafas de vodka e o famoso 'copão', que mistura whisky e energético.

"O jeito é ir na água mineral o tempo todo, mas, claro, intercalando com uma cervejinha gelada", disse a professora de história Camila Rizo.

Reclamações

A Prefeitura de Vitória chegou a instalar 500 lixeiras na avenida Beira-Mar , principal via dos blocos de rua. Ainda assim, nas ruas que fazem parte da região interna do Centro, os foliões reclamaram da falta de estrutura.

"A festa do bloco está muito boa, temos que reconhecer. Mas se a gente olha para o contexto geral da organização, a prefeitura poderia ter cuidado mais dessa parte interna do Centro. Colocaram muitas lixeiras na Beira-Mar, mas aqui dentro está complicado", disse Alexandre Braga, que acompanhava o bloco 'Vai que Gama' acompanhado da esposa, da filha e de amigos.

"O policiamento também deixa a desejar. Tem esquema de fechar as ruas, mas não vi nenhum policial rodando por aqui. É um bloco tranquilo esse aqui [na Gama Rosa], tem crianças, tem famílias, mas, mesmo assim, seria bom ter a presença policial por aqui", concluiu Alexandre.

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Vai que Gama 2024