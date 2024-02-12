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Em recuperação

Após homenagem no carnaval, família de Papo Furado agradece: 'Carinho e amor'

Aos 84 anos, o sambista foi homenageado pelo Bloco Voador. Nos últimos dias ele teve alta do hospital após cerca de um mês internado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Fevereiro de 2024 às 15:31

Edson Papo Furado teve alta do hospital após infarto e AVC
Edson Papo Furado teve alta do hospital após infarto e AVC Crédito: Acervo pessoal
Lenda do samba capixaba, Edson Papo Furado recebeu alta do hospital após 31 dias internado em decorrência de um infarto e de um acidente vascular cerebral (AVC). A recuperação veio justamente na época que Edson mais ama: o carnaval.
Aos 84 anos, o sambista, que é um dos fundadores da Unidos da Piedade, foi homenageado pelo Bloco Voador, que desfilou pelas ruas de Vitória na tarde desta segunda-feira (12).
O bloco exibiu um banner gigante com uma foto de Edson, e reuniu músicos que foram alunos do sambista e hoje formam o grupo Encontro de Bambas, do Morro da Piedade, na Capital.
Bloco Voador estreia no carnaval de rua do ES com homenagem a Edson Papo Furado
Bloco Voador estreia no carnaval de rua do ES com homenagem a Edson Papo Furado Crédito: Vitor Jubini
"Nossa família está se sentindo agraciada pela boa recuperação que ele vem apresentando, isso excedeu nossas expectativas. O bloco é uma resposta em formato de carinho, respeito e amor ao baluarte do samba capixaba que faz parte do cotidiano dos moradores do Centro de Vitória", disse Priscila Nascimento, filha de Edson, em conversa com a reportagem de HZ.
Segundo Priscila, Edson segue sendo acompanhado de perto por médicos e pelos familiares, para que sua recuperação seja mais breve possível.
"Acreditamos que futuramente ele possa desfilar pelo seu pavilhão trazendo alegria para a comunidade e para nossa família", concluiu a filha.
* Com informações de João Barbosa

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