Após homenagem no carnaval, família de Papo Furado agradece: 'Carinho e amor'

Edson Papo Furado teve alta do hospital após infarto e AVC Crédito: Acervo pessoal

Lenda do samba capixaba, Edson Papo Furado recebeu alta do hospital após 31 dias internado em decorrência de um infarto e de um acidente vascular cerebral (AVC). A recuperação veio justamente na época que Edson mais ama: o carnaval.

O bloco exibiu um banner gigante com uma foto de Edson, e reuniu músicos que foram alunos do sambista e hoje formam o grupo Encontro de Bambas, do Morro da Piedade, na Capital.

Bloco Voador estreia no carnaval de rua do ES com homenagem a Edson Papo Furado Crédito: Vitor Jubini

"Nossa família está se sentindo agraciada pela boa recuperação que ele vem apresentando, isso excedeu nossas expectativas. O bloco é uma resposta em formato de carinho, respeito e amor ao baluarte do samba capixaba que faz parte do cotidiano dos moradores do Centro de Vitória", disse Priscila Nascimento, filha de Edson, em conversa com a reportagem de HZ.

Segundo Priscila, Edson segue sendo acompanhado de perto por médicos e pelos familiares, para que sua recuperação seja mais breve possível.

"Acreditamos que futuramente ele possa desfilar pelo seu pavilhão trazendo alegria para a comunidade e para nossa família", concluiu a filha.