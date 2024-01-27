Lenda do samba capixaba, Edson Papo Furado é internado após infarto e AVC

Edson Papo Furado, lenda viva do samba do ES Crédito: Instagram@edsonpapofurado

Uma lenda viva do samba capixaba, Edson Papo Furado, de 84 anos, está internado em um hospital particular de Vitória. Ele se recupera de um infarto, seguido de uma infecção urinária e um AVC isquêmico, segundo a família.

Priscila Rodrigues Nascimento, uma das filhas de Edson, contou que o pai passou mal em casa no dia 8 de janeiro e foi levado às pressas para o hospital. “Ele infartou, fez uma angioplastia e se recuperava bem. Mas ficava muito agitado e não conseguia dormir - por conta da abstinência de cigarro e bebida. Ele teria alta na segunda-feira passada, mas teve uma infecção urinária”, explicou Priscila.

Por conta da idade avançada do artista, os médicos optaram que Edson continuasse no hospital para tratar a infecção, mas na quarta-feira a família notou uma piora no estado de saúde dele.

“Ele não estava conseguindo engolir nem falar direito. Era um AVC isquêmico e ele foi levado às pressas para a UTI e fez uma ponte de safena. O coágulo no cérebro foi retirado, mas ele segue entubado, com muita secreção no pulmão”, acrescentou Priscila, que disse ainda que espera que o pai seja extubado até a próxima segunda (29).

Edson Papo Furado com os seis filhos no Dia dos Pais de 2023 Crédito: Acervo pessoal

Durante esses dias no hospital, Edson Papo Furado pediu para que a família levasse o violão e uma caixinha de música. E o que toca nela? “Ele gosta de ouvir ele mesmo cantando. Temos um pendrive com as músicas dele”.

Para Priscila, o momento fica ainda mais difícil por ser justamente no período do Carnaval de Vitória. Edson Papo Furado desfilaria, como de costume, com a Piedade, a sua escola de coração.

No hospital ele me perguntou se estava perto do carnaval e eu disse que sim. Aí ele perguntou: ‘Eu vou desfilar, né?’. Eu disse que sim, não poderia falar que não iria desfilar. Para a gente é muito difícil passar por isso no carnaval, uma data que ele gosta tanto. A Piedade para ele é como se fosse uma igreja e o samba é uma religião

Em uma postagem nas redes sociais do cantor e compositor, a família pede “amor em forma de oração” aos seguidores. “Com Fé em Deus nosso Anjo Negro, nosso Grumará estará de volta firme e mais forte do que nunca”, diz parte da postagem.

Piedade torce pela recuperação

“Ele estava feliz com essa nova fase da Piedade, iria participar do nosso desfile. Ele é nosso maior ícone, a história da Piedade se confunde com a do Papo Furado. É difícil esse momento, mas torcemos pela recuperação dele”, disse Jocelino Júnior, presidente da Piedade.

História e importância

Edson Papo Furado foi um dos fundadores da escola de samba Unidos da Piedade, do Centro de Vitória, em 1955, além de ter sido o primeiro intérprete da agremiação.

Edson Papo Furado, da Piedade Crédito: Reprodução/Instagram