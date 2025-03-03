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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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André Prando e Luizga apresentam espetáculo intimista no Sesc Glória

Publicado em
03 mar 2025 às 03:00
André Prando
André Prando Crédito: Melina Furlan
André Prando, referência da música independente no Espírito Santo, se une ao cantor e compositor mineiro Luizga para uma apresentação intimista no Centro Cultural Sesc Glória, no palco do Teatro Virgínia Tamanini, com o espetáculo musical “Patuá”, nos dias 20, 21 e 22 de março.
"Patuá" é um espetáculo emocional e autêntico que celebra a composição autoral e a troca entre culturas, idealizado pelos dois cantautores, inspirado pelos clássicos encontros musicais, tendo a poesia como elemento central. A apresentação oferece ao público uma experiência única de conexão e troca cultural, por meio do projeto Cena Musical, do Sesc.

ANIVERSÁRIO

A cirurgiã-dentista Marlei Bonella com o filho Leonardo Bonella Zorzal e o marido Rogerio Zorzal - Aniversário de 09 anos no Toca Escalada Indoor, em Bento Ferreira, no último sábado, dia 22.
A cirurgiã-dentista Marlei Bonella, o aniversariante Leonardo Bonella Zorzal e Rogerio Zorzal: no aniversário de 9 anos no Toca Escalada Indoor, em Bento Ferreira Crédito: Lucas Fiorot / Malabaris Produções

POSSE 

Julio Cesar de Oliveira, Neidy Christo e Scheila Dalmacio da Silva, em noite de posse da nova gestão da ABRH-ES para o triênio 2025-2027
Julio Cesar de Oliveira, Neidy Christo e Scheila Dalmacio da Silva: em noite de posse da nova gestão da ABRH-ES para o triênio 2025-2027 Crédito: Vitor Machado / Danilo Schelmann Fotografia

CONCERTO

Felipe Prazeres e Helder Trefzger
Felipe Prazeres e Helder Trefzger: na apresentação da  Orquestra Petrobras Sinfônica Crédito: Lorenzo Savergnini

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