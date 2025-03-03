André Prando e Luizga apresentam espetáculo intimista no Sesc Glória

André Prando, r
eferência da música independente no Espírito Santo, se une ao cantor e compositor mineiro Luizga para uma apresentação intimista no Centro Cultural Sesc Glória, no palco do Teatro Virgínia Tamanini, com o espetáculo musical “Patuá”, nos dias 20, 21 e 22 de março.
"Patuá" é um espetáculo emocional e autêntico que celebra a composição autoral e a troca entre culturas, idealizado pelos dois cantautores, inspirado pelos clássicos encontros musicais, tendo a poesia como elemento central. A apresentação oferece ao público uma experiência única de conexão e troca cultural, por meio do projeto Cena Musical, do Sesc.