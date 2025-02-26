Carolina Hemerly celebra aniversário no ateliê de Carol Neves em Vitória

Na véspera do Carnaval, a Rede Mulheres de Negócios (RMN) convida suas empresárias para uma pausa estratégica e descontraída. O Encontro das Máscaras, que acontece nesta quarta-feira (26), às 19h, na Casa Brandão, em Vila Velha, é uma oportunidade de desacelerar e fazer conexões reais, de forma leve e sem pressa. Afinal, pausas são fundamentais para quem empreende e deseja continuar crescendo com energia renovada. O tema da noite é transformador, e, apesar do clima carnavalesco, o foco será nas conexões de negócios e no poder de refletir sobre as "máscaras" que usamos em nossa jornada empreendedora. Elayne Borel, mentora da Rede, estará presente ao lado das empresárias Kelly Messa, Lídia Santos e Denise Póvoa, todas dispostas a compartilhar insights e experiências para o crescimento dos negócios, mas sem perder a leveza.