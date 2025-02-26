Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Carolina Hemerly celebra aniversário no ateliê de Carol Neves em Vitória

Publicado em
26 fev 2025 às 03:00
Carolina Hemerly
Carolina Hemerly ganhou parabéns pra você na sexta-feira (21) Crédito: Lívia Bonatto/Divulgação

Viva, Carol! 

Carolina Hemerly, coordenadora da marca Carolina Neves,  carinhosamente chamada pela equipe da joalheria como Carol HG, celebrou aniversário na sexta-feira (21), no ateliê na Praia do Canto. O aniversário reuniu amigas para brindar mais um ano de vida e  contagem regressiva para seu  casamento com Leonardo Dantas, que acontecerá em abril na Bahia.  O ateliê da CN está a todo vapor na criação de joias exclusivas para a noiva e suas convidadas. Veja as fotos!

CARNAVAL DE VITÓRIA 

Otamar Rogério e Cecilia Zon
Otamar Rogério e Cecilia Zon: no Camarote Invite no Carnaval de Vitória. A Invite, cuja CEO é Cecilia, é responsável por empreendimentos de alto padrão no mercado imobiliário, como o Manami Ocean Living, em Guarapari, e o Vive Le Vin, em Pedra Azul Crédito: André Ribeiro

Liderança feminina

A 24ª edição do Café Empresarial Assevila, cujo presidente é Thomaz Tommasi,  vai movimentar o meio empresarial no dia 27 de março, das 8h às 10h, no mezanino do Shopping Praia da Costa. O encontro trará um painel sobre Negócios e Liderança Feminina, reunindo nomes de peso como Érica Neves, presidente da OAB-ES, Lucilaine Medeiros, diretora presidente das concessões da Aegea no Espírito Santo, Menara Cavalcante, secretária de Obras de Vila Velha, e Rita de Cássia Silva, psicopedagoga da Escola São Domingos.

Educação capixaba

A pró-reitora da FAESA, Carla Letícia Alvarenga Leite, representou a educação superior capixaba na equipe de 81 especialistas em ensino superior do Brasil e do mundo que projetaram as tendências para a educação em suas áreas de atuação, conforme o foco de suas reflexões, publicações e trajetórias profissionais. O estudo, realizado pelo Semesp e o Consórcio STHEM, em parceria com a Revista Ensino Superior, organiza os temas em blocos para uma análise mais integrada e estratégica. O documento Tendências no Ensino Superior para 2025 está disponível para download no site semesp.org.br.

CARNAVAL DE VITÓRIA 2

Kamilla Benjamim e Adriana Peixoto
Kamilla Benjamim e Adriana Peixoto: no Camarote Na Vibes, no Sambão do Povo  Crédito: Arthur Louzada

Startups

O Base27 realiza na próxima quinta (27), às 14h, o Demoday do Ignição, programa de aceleração de startups operado pela Ventiur. O evento marca o encerramento do programa, onde as startups apresentarão seus pitches para uma banca de especialistas, compartilhando suas soluções. As empresas mantenedoras do Base27 terão a oportunidade de acompanhar as apresentações, conhecer de perto as propostas e interagir com os empreendedores, criando conexões estratégicas e novas possibilidades de negócios. Entre os participantes, destacam-se startups com soluções voltadas para inteligência artificial, saúde, gestão de riscos, crédito, varejo, manutenção industrial e energia.

CARNAVAL DE VITÓRIA  3

Rose Favalessa e Carlos André de Oliveira
Rose Favalessa e Carlos André de Oliveira; na folia do Na Vibes Crédito: Arthur Louzada

Encontro das Máscaras

Na véspera do Carnaval, a Rede Mulheres de Negócios (RMN) convida suas empresárias para uma pausa estratégica e descontraída. O Encontro das Máscaras, que acontece nesta quarta-feira (26), às 19h, na Casa Brandão, em Vila Velha, é uma oportunidade de desacelerar e fazer conexões reais, de forma leve e sem pressa. Afinal, pausas são fundamentais para quem empreende e deseja continuar crescendo com energia renovada. O tema da noite é transformador, e, apesar do clima carnavalesco, o foco será nas conexões de negócios e no poder de refletir sobre as "máscaras" que usamos em nossa jornada empreendedora. Elayne Borel, mentora da Rede, estará presente ao lado das empresárias Kelly Messa, Lídia Santos e Denise Póvoa, todas dispostas a compartilhar insights e experiências para o crescimento dos negócios, mas sem perder a leveza.

FOLIA NA BARRA

Veja Também

Kátia Lessa celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

Atriz Camila Morgado vem a Vitória para abrir o Trilhas da Cultura

Happy hour de moda e carnaval reúne amigas na Praia do Canto

A Gazeta integra o

Saiba mais
Carnaval de Vitória Casamento Festa de Aniversário Coluna Social
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança