Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Kátia Lessa celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

Publicado em
25 fev 2025 às 03:00
Kátia Lessa
Kátia Lessa celebrou 60 anos, na Casa Lounge, em Vitória Crédito: Fábio Guidoni

Viva, Kátia!

Kátia Lessa sessentou em grande estilo. Reuniu a família e amigos para celebrar seu aniversário de 60, na Casa Lounge, em Vitória. Marcelo Ribeiro e Banda comandaram a pista da festa. A decoração, assinada pela Lessas, que comanda da irmã Rosangela, foi inspirada nos limões sicilianos.  Veja as fotos de Fábio Guidoni.

LANÇAMENTO DE LIVRO

Marcelo Braga e João Bosco
O autor e CEO da Liga de Marketing Marcelo Braga e João Bosco, da ArcelorMittal Tubarão: na noite de autógrafos do livro Fantástica Fábrica de UAU, na Livraria Leitura do Shopping Vitória Crédito: Divulgação

NA SUÉCIA

O empresário Leo Castro participou da Maratona Sea Ice Marathon, na Suécia, no último dia 16, e teve ao seu lado o filho, Bernardo, na prova dos 21 km No pódio ele, o filho no centro e João Vitor Nogueira Soares.
O empresário Leo Castro participou da Maratona Sea Ice Marathon, na Suécia, e teve ao seu lado o filho, Bernardo, na prova dos 21 km No pódio ele, o filho no centro e João Vitor Nogueira Soares Crédito: Divulgação

Nova galeria de arte

A presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel, inaugura a Galeria Belchior Paulo, no Centro Interpretativo da Aldeia de Reis Magos, nesta terça-feira (25), às 16h. “A partir de agora, o espaço abrigará exposições de artistas diversos. Nosso objetivo é o de valorizar a arte, a cultura e as tradições capixabas”, afirma Erika. Quem assinará a exposição inaugural será a artista visual e escultora, Kyria Oliveira com a mostra “Micélio – entre o fim e começo de tudo”. Micélios é uma instalação de esculturas têxteis de feltro construída a partir das imagens e simbologias do cogumelo e do ninho enquanto narrativas poéticas. Ela reflete sobre a construção do mundo que habitamos e a atual crise climática resultante da transformação humana enquanto agente geológico de mudanças globais.

FOLIA

Camila Rocha e Carmen Rocha
Camila Rocha e Carmen Rocha: pré-carnaval no Iate Clube do ES Crédito: Italo Spagnol

Veja Também

Atriz Camila Morgado vem a Vitória para abrir o Trilhas da Cultura

Happy hour de moda e carnaval reúne amigas na Praia do Canto

Carnaval de Vitória: veja quem circulou pelo Espaço HZ da Rede Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais
Casamento Festa de Aniversário Coluna Social
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança