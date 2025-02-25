Kátia Lessa celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

A presidente do Instituto Modus Vivendi, Erika Kunkel, inaugura a Galeria Belchior Paulo, no Centro Interpretativo da Aldeia de Reis Magos, nesta terça-feira (25), às 16h. “A partir de agora, o espaço abrigará exposições de artistas diversos. Nosso objetivo é o de valorizar a arte, a cultura e as tradições capixabas”, afirma Erika. Quem assinará a exposição inaugural será a artista visual e escultora, Kyria Oliveira com a mostra “Micélio – entre o fim e começo de tudo”. Micélios é uma instalação de esculturas têxteis de feltro construída a partir das imagens e simbologias do cogumelo e do ninho enquanto narrativas poéticas. Ela reflete sobre a construção do mundo que habitamos e a atual crise climática resultante da transformação humana enquanto agente geológico de mudanças globais.