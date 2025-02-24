Atriz Camila Morgado vem a Vitória para abrir o Trilhas da Cultura

As masterclasses marcam o lançamento do Trilhas da Cultura, programa que tem o objetivo de ampliar a qualificação de profissionais da área do audiovisual. A iniciativa é uma realização da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (Secult/ES), em parceria com o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA). Serão 10 cursos que acontecerão a partir de maio, nas áreas de Criação; Direção Audiovisual; Foto, Som e Arte; Produção; Finalização e Pós-Produção. Serão disponibilizadas 250 vagas (25 por curso) com reserva de vagas para negros, indígenas, mulheres, LGBTQIAPN+ e residentes nas comunidades atendidas pelo Programa Estado Presente. As inscrições para o Trilhas da Cultura são gratuitas e têm início no dia 11 de março também através do Mapa Cultural.