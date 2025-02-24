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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Atriz Camila Morgado vem a Vitória para abrir o Trilhas da Cultura

Publicado em
24 fev 2025 às 10:43
A atriz Camila Morgado
A atriz Camila Morgado Crédito: Alex Santana
Uma das maiores atrizes da sua geração, Camila Morgado abre o Trilhas da Cultura – Programa de Formação, Capacitação Técnica e Qualificação Profissional para o Segmento Audiovisual do Espírito Santo com duas marterclasses: "O Processo de criação de personagem a partir da experiência em filmes" e "Direção de atores a partir da experiência em Cinema, Teatro e TV". As aulas acontecem, respectivamente, nos dias 11 e 12 de março, às 18 horas, no Hub ES+. Os interessados podem se inscrever a partir de 25 de fevereiro, no site do Mapa Cultural, e as vagas são limitadas.
As masterclasses marcam o lançamento do Trilhas da Cultura, programa que tem o objetivo de ampliar a qualificação de profissionais da área do audiovisual. A iniciativa é uma realização da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (Secult/ES), em parceria com o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA). Serão 10 cursos que acontecerão a partir de maio, nas áreas de Criação; Direção Audiovisual; Foto, Som e Arte; Produção; Finalização e Pós-Produção. Serão disponibilizadas 250 vagas (25 por curso) com reserva de vagas para negros, indígenas, mulheres, LGBTQIAPN+ e residentes nas comunidades atendidas pelo Programa Estado Presente. As inscrições para o Trilhas da Cultura são gratuitas e têm início no dia 11 de março também através do Mapa Cultural.

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