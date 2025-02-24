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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Happy hour de moda e carnaval reúne amigas na Praia do Canto

Publicado em
24 fev 2025 às 07:53
Renata França e Laila Castiglioni
Renata França e Laila Castiglioni: é carnaval!  Crédito: Twenty Four Seven/ Divulgação

Folia

Um happy hour em clima de carnaval reuniu clientes e amigas para celebrar o lançamento da nova coleção Match Point, inspirada em Londres e no filme Match Point, de Woody Allen, na quinta-feira (20), na Twenty Four Seven. A anfitriã Renata França recebeu as brindaram com os refrescantes coquetéis do Ânfora Drinks e o Ateliê Miss Girassol, de Laila Castiglioni, apresentou os acessórios carnavalescos cheio de brilho e cor para a temporada de folia na cidade. Veja as fotos!

ALMOÇO

Daniela Cuzzuol, Ludmila Sodré e o empresário Carlos Marianelli
Daniela Cuzzuol, Ludmila Sodré e o empresário Carlos Marianelli, durante evento do Programa Mais Estilo Mais Vantagem, na quinta-feira (20), no restaurante Zattar na Praia do Canto Crédito: Clóves Louzada

Desafios significativos

No Brasil, o ensino de inglês enfrenta desafios significativos. Mais de 70% dos alunos da educação básica têm aulas de inglês com professores sem formação adequada na disciplina. Apenas 29,42% das turmas são ministradas por docentes com licenciatura específica em inglês ou dupla titulação em português-inglês. Além disso, mais de 90% dos brasileiros não possuem fluência no idioma, o que limita oportunidades profissionais e acadêmicas. “A obrigatoriedade do ensino de inglês a partir do 6º ano do ensino fundamental, estabelecida em 2018 pela Base Nacional Comum Curricular, visa mitigar essas deficiências. No entanto, a falta de professores qualificados e a ausência de políticas nacionais de apoio à formação docente dificultam a efetividade dessa medida”, comentou Sandlei Moraes, professor há 25 anos e consultor linguístico.

QUERIDOS DE RR

Sandra e Mônica Demoner com Sergio Paulo Rabello
Sandra e Mônica Demoner e Sergio Paulo Rabello: em almoço de arquitetos e decoradores Crédito: Cloves Louzada

Café na Serra

No dia 12 de março, a Associação dos Empresários da Serra (Ases) realizará seu primeiro café de 2025, reunindo lideranças empresariais para discutir o futuro econômico do Estado. O evento acontecerá no Steffen Centro de Eventos, a partir das 8 horas, e contará com a palestra do governador Renato Casagrande, que abordará o tema "Cenário econômico do Espírito Santo para o ano de 2025". "O primeiro Café Ases de 2025 será um momento fundamental para os empresários se atualizarem sobre o cenário econômico e entenderem as perspectivas e oportunidades para este ano. A presença do Governador nos dará uma visão privilegiada sobre os rumos do nosso estado", afirma Fabio Junger, presidente da entidade.

ENCONTRO

Ruth Rebello, Solana Marianelli, Letícia Finamore e Ricardo Cesconetto
Ruth Rebello, Solana Marianelli, Letícia Finamore e Ricardo Cesconetto: em almoço badalado na Ilha Crédito: Cloves Louzada

Crescimento no mercado

A QualiSaúde - a administradora de benefícios 100% capixaba, que atua há oito anos no Espírito Santo e já expandiu suas atividades para São Paulo, Bahia (Salvador) e Minas Gerais (Belo Horizonte) – registrou um crescimento extraordinário em 2024, saltando de nove para 32 mil vidas. O CEO do negócio é o administrador Flávio Cirilo, com 25 anos de experiência no mercado de saúde suplementar no Estado e no país. Hoje a QualiSaúde já está entre as cinco maiores administradoras de benefício do Estado. “Esse desempenho é resultado do redesenho de produtos e do treinamento dos corretores. Nossa meta é dobrar de tamanho neste ano, apostando em tecnologia, inovação e no cuidado com as equipes para garantir o melhor atendimento”, aposta Cirilo.

ANIVERSÁRIO

Taiza Ammar, Eliana Belesa e Elissa Ammar
Taiza Ammar, Eliana Belesa e a aniversariante Elissa Ammar: tarde de parabéns pra você em família Crédito: Mônica Zorzanelli

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