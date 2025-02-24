Happy hour de moda e carnaval reúne amigas na Praia do Canto

A QualiSaúde - a administradora de benefícios 100% capixaba, que atua há oito anos no Espírito Santo e já expandiu suas atividades para São Paulo, Bahia (Salvador) e Minas Gerais (Belo Horizonte) – registrou um crescimento extraordinário em 2024, saltando de nove para 32 mil vidas. O CEO do negócio é o administrador Flávio Cirilo, com 25 anos de experiência no mercado de saúde suplementar no Estado e no país. Hoje a QualiSaúde já está entre as cinco maiores administradoras de benefício do Estado. “Esse desempenho é resultado do redesenho de produtos e do treinamento dos corretores. Nossa meta é dobrar de tamanho neste ano, apostando em tecnologia, inovação e no cuidado com as equipes para garantir o melhor atendimento”, aposta Cirilo.