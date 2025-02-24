Happy hour de moda e carnaval reúne amigas na Praia do Canto

No Brasil, o ensino de inglês enfrenta desafios significativos. Mais de 70% dos alunos da educação básica têm aulas de inglês com professores sem formação adequada na disciplina. Apenas 29,42% das turmas são ministradas por docentes com licenciatura específica em inglês ou dupla titulação em português-inglês. Além disso, mais de 90% dos brasileiros não possuem fluência no idioma, o que limita oportunidades profissionais e acadêmicas. “A obrigatoriedade do ensino de inglês a partir do 6º ano do ensino fundamental, estabelecida em 2018 pela Base Nacional Comum Curricular, visa mitigar essas deficiências. No entanto, a falta de professores qualificados e a ausência de políticas nacionais de apoio à formação docente dificultam a efetividade dessa medida”, comentou Sandlei Moraes, professor há 25 anos e consultor linguístico.