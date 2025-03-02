Arquiteta do ES brilha na maior feira de pedras naturais das Américas

... quem e incentiva a leitura A retomada das aulas marca também a volta do Clube de Leitura da Escola Monteiro, aberto a alunos, funcionários e professores. Conduzido pela professora do ensino médio Naara Carvalho e pela bibliotecária Luma de Almeida Souza, o clube seleciona, democraticamente, um livro por mês para ser discutido em dois encontros. O fechamento das leituras de 2024 foi feito com o livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, que gerou o filme que, no próximo domingo de Carnaval, concorre a três estatuetas do Oscar. Legal é que o grupo leu o livro e depois foi junto assistir ao filme.