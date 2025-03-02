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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Arquiteta do ES brilha na maior feira de pedras naturais das Américas

Publicado em
02 mar 2025 às 03:00
Katia D’Avillez e Vivian Coser
 A arquiteta e designer Vivian Coser assinou a direção da exposição Stone’n Art, sob curadoria de Katia D’Avillez. A obra é do artista capixaba Hilal Sami Hilal Crédito: Bárbara Gandolfi

Made in ES

Nossa arquiteta e designer Vivian Coser brilhou na Marmomac Brazil 2025, a maior feira de pedras naturais das Américas, que aconteceu de 18 a 20 de fevereiro, em São Paulo.  A profissional capixaba assinou a direção da exposição de arte, arquitetura de três estandes e criação de coleção de design na feira.  Ao longo de quase 20 anos de atuação na arquitetura, Vivian se tornou reconhecida por dois temas que potencializam seu trabalho: a arte e as pedras naturais brasileiras  Veja as fotos!

NOVA GALERIA

SEMANA SANTA

O famoso balneário pela gastronomia, Manguinhos, vem com novidades em 2025. Entre os dias 17 e 21 de abril, durante o feriado da Semana Santa e Tiradentes, acontece a primeira edição do Fest Santo Manguinhos. Restaurantes, pizzaria, docerias, cafés, galerias e demais estabelecimentos comercias que integram o Polo Gastronômico e Cultural de Manguinhos, na Serra, já estão se preparando para receber turistas e visitantes. Os destaques desta primeira edição serão os pratos mais tradicionais da culinária do Estado, como a moqueca e a torta capixabas, além de outras receitas com frutos do mar, mariscos e peixes.

NA BULGÁRIA

INVESTIMENTO

Alinhamento estratégico

 Livia Giacomin, André Pretti, Thiago Sirtoli e Renan Machado, sócios na Mivita Construtora, reuniram os colaboradores para apresentar os resultados do ano passado e compartilhar o planejamento para 2025. O Mivita Day aconteceu no Camarada Camarão e foi a oportunidade para o time conhecer a metodologia OKR, que será a abordagem estratégica do ano, com cada gestor destacando os objetivos de suas áreas. O grupo também conheceu os resultados da pesquisa de clima, reforçando o compromisso da empresa com o bem-estar das equipes.

The Oscar goes to...

 ... quem e incentiva a leitura A retomada das aulas marca também a volta do Clube de Leitura da Escola Monteiro, aberto a alunos, funcionários e professores. Conduzido pela professora do ensino médio Naara Carvalho e pela bibliotecária Luma de Almeida Souza, o clube seleciona, democraticamente, um livro por mês para ser discutido em dois encontros. O fechamento das leituras de 2024 foi feito com o livro Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva, que gerou o filme que, no próximo domingo de Carnaval, concorre a três estatuetas do Oscar. Legal é que o grupo leu o livro e depois foi junto assistir ao filme.

Hub logístico

A Modal Expo 2025 chega para firmar o Espírito Santo como um hub logístico nacional. De 3 a 5 de junho, a feira acontecerá no Pavilhão de Carapina, na Serra, com a expectativa de realizar mais de 500 reuniões de negócios. O evento reunirá líderes e empresas de destaque, como Terca e Portocel, em um espaço de 10 mil m². À frente da realização da primeira feira de logística, transportes e comércio exterior estão entidades representativas como o Sindiex, Sincades e Transcares.

Nova composição

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (IBEF-ES) anunciou a nova composição da presidência, diretoria e conselhos para o biênio 2025/2027. A entidade segue com seu compromisso de fomentar o desenvolvimento do setor financeiro e empresarial capixaba, fortalecendo a inovação, governança e qualificação profissional de seus associados. A nova gestão será liderada por Alecsandro Casassi, como presidente, e Pedro Chieppe, como vice-presidente e diretor de Estratégia Institucional. A diretoria conta com profissionais de diversas áreas estratégicas, garantindo a continuidade e a ampliação das iniciativas do IBEF-ES.

FOLIA

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