Arquiteta do ES brilha na maior feira de pedras naturais das Américas

O famoso balneário pela gastronomia, Manguinhos, vem com novidades em 2025. Entre os dias 17 e 21 de abril, durante o feriado da Semana Santa e Tiradentes, acontece a primeira edição do Fest Santo Manguinhos. Restaurantes, pizzaria, docerias, cafés, galerias e demais estabelecimentos comercias que integram o Polo Gastronômico e Cultural de Manguinhos, na Serra, já estão se preparando para receber turistas e visitantes. Os destaques desta primeira edição serão os pratos mais tradicionais da culinária do Estado, como a moqueca e a torta capixabas, além de outras receitas com frutos do mar, mariscos e peixes.