Padarias artesanais: veja dicas de pães e folhados para provar no ES

Neste mês de outubro, em que se comemora o Dia do Pão, HZ traz lista de delícias com pistache, amêndoas, manteiga de baunilha e muito mais

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 07:00

Ninguém resiste a um pão quentinho, recém-saído do forno, com aquele aroma único que "abraça" o estômago e abre o apetite. Não à toa, esse alimento faz parte do dia a dia de tanta gente há tanto tempo. Logo, nada mais justo do que dar a ele uma data comemorativa, o Dia Mundial do Pão.

A homenagem, feita em 16 de outubro, serviu de inspiração para HZ destacar um estilo de panificação mais elaborada que vem crescendo no mercado capixaba. Sua especialidade é o pão artesanal ou de fermentação natural, que difere do pãozinho (caseiro ou francês) nosso de cada dia principalmente pelo tempo de maturação da massa (mais longo).

Desde 2018, quando foi inaugurada a primeira loja física de uma padaria artesanal no Espírito Santo - a Jucá, em Vitória, itens como sourdough, brioche francês, croissant (dos bons) e pain au chocolat cresceram em popularidade, alavancando a abertura de mais e mais casas com esse perfil.

Na lista abaixo, selecionamos cinco delas, localizadas em Vitória e Vila Velha. Ao visitá-las, não deixe de provar as delícias que fizemos questão de destacar.  

  • 1

    Pão de aipim é o queridinho

    Com duas unidades em Vitória, a Jucá Padaria Artesanal foi pioneira na elaboração de pães de fermentação selvagem no Espírito Santo. Opção fixa nas fornadas da padeira Luciana Jucá, o pão de aipim é campeão de vendas, mas também vale provar o cinnamon roll (pão doce enrolado com canela) e o khachapuri (pão popular na Geórgia em formato de barco, recheado com queijo e ovo de gema mole). Na loja de Jardim Camburi (foto), uma dica é o sanduíche de taioba refogada e queijo do reino derretido. Endereços: Av. Desembargador Demerval Lyrio, 121, Mata da Praia, e Rua Agenor Amaro dos Santos, 920, loja 2, Jardim Camburi. Mais informações: @jucanacozinha (Instagram). FOTO: Fernando Madeira 

    Padaria Jucá abre loja em Jardim Camburi
  • 2

    Croissants fazem sucesso

    O croissant (foto) é um dos produtos mais procurados nos três endereços da Odara na Grande Vitória. A versão do folhado recheada com creme de confeiteiro e coberta com amêndoas figura entre os destaques da padaria, comandada pelo chef Ayres Fonseca. Outras ótimas pedidas são o pain au chocolat, o danish de tomate e pesto e o pão de forma multigrãos - que ocupa o topo das vendas ao lado do sourdough. Endereços: Vitória - Rua Aleixo Netto, 834, Praia do Canto, e Av. Engenheiro Charles Bitran, 350, Jardim Camburi. Vila Velha - Rua Rio Branco, 195, Praia da Costa. Mais informações: @odarapaoecafe (Instagram). FOTO: Acervo/Odara      

    Croissants da padaria artesanal Odara
  • 3

    Pães com estilo caseiro

    O estilo caseiro é um diferencial nos pães da Olima, em Jardim Camburi. A padaria, que utiliza receitas da família da chef e proprietária Gabriela Lima, tem sempre em sua vitrine os cobiçados pão de calabresa com cebola caramelizada e queijo e cinnamon roll com manteiga de baunilha, carros-chefes do local. A lista de queridinhos inclui ainda o pão de azeitona, o pão "nuvem" (que desmancha na boca) e a babka (pão doce trançado de origem judaica). Endereço: Av. Governador Eurico Rezende, 40, loja 15, Vitória. Mais informações: @olima.cafe (Instagram). FOTO: Acervo/Olima

    Pães-da-padaria-Olima
  • 4

    Fornada dos sonhos

    Referência em Vila Velha quando o assunto é panificação artesanal, a Medeiros Bakehouse produz fornadas diárias que incluem guloseimas disputadas, como sonho (o de doce de leite é imperdível) e palmier (biscoito francês de massa folhada, crocante e caramelizado). Também elogiados, o brioche francês, ciabatta, o croissant e o pain au chocolat são obrigatórios em visitas à casa, chefiada pelo padeiro Higor Medeiros. Disponíveis apenas aos sábados, também fazem valer o pedido: sanduíche caprese (com pesto, muçarela fresca e tomate confit), croque monsieur, brioche de milho e croissant com amêndoas. Endereço: Av. Hugo Musso, 40, Praia da Costa (Parque das Castanheiras). Mais informações: @medeirosbakehouse (Instagram). FOTO: Acervo/Medeiros 

    Sonhos da padaria Medeiros Bakehouse, em Vila Velha
  • 5

    Folhados de dar água na boca

    Sessenta variedades de pães compõem o portifólio do Empório Joaquim, que reúne no mesmo espaço do Shopping Day by Day, na Praia do Canto, padaria, cafeteria, bistrô e delicatéssen. No ranking de favoritos da clientela, ocupam as primeiras colocações pão de abóbora com castanhas, pão de milho, garlic bread e pão de azeitonas, só para citar produtos que viraram marca registrada da chef Patrícia Santos Neves. Na seção de folhados, destacam-se o danish (com versões salgadas e doces) e o pain suisse com creme de confeiteiro e gotas de chocolate, além dos tradicionais croissant e pain au chocolat. Endereço: Rua Elesbão Linhares, 15, Vitória. Mais informações: @emporiojoaquim. FOTO: Olivier Schochlin   

    Folhados-do-Empório Joaquim

