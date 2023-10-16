Dia Mundial do Pão: veja 3 receitas de pães saborosos e fofinhos

Pão de forma caseiro Crédito: Shutterstock

No café da manhã ou no lanche da tarde, não há nada melhor do que ter à mesa um bom pão caseiro, principalmente porque esse alimento combina com diferentes tipos de acompanhamentos e bebidas.

Simples de fazer, com ingredientes fáceis de encontrar, o pão também é uma opção econômica para saciar a fome. Além disso, rende grandes porções para você compartilhar com a família.

Aproveite que hoje, 16 de outubro, é comemorado o Dia Mundial do Pão, e confira três receitas irresistíveis de pães caseiros para preparar no dia a dia.

PÃO DE FORMA CASEIRO

INGREDIENTES:

2 colheres (chá) de fermento biológico em pó

2 colheres (chá) de açúcar

1/5 de xícara (chá) de água morna

1/2 xícara (chá) de leite integral morno

2 colheres (chá) de sal

5 xícaras (chá) de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de manteiga

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Em um recipiente, coloque o fermento biológico, o açúcar e metade da água e misture bem. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por cinco minutos. Reserve.

Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal, mexa bem e faça um buraco no meio. Acrescente a mistura reservada e incorpore. Junte o restante da água, o leite e a manteiga e mexa até obter uma massa homogênea. Depois, sove a massa até ela ficar macia, modele no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e deixe descansar por uma hora.

Em seguida, unte uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela, abra com a ajuda de um rolo, cubra novamente com o plástico-filme e deixe descansar por 45 minutos. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido à temperatura média por 45 minutos. Desligue o forno e deixe esfriar por uma hora. Sirva em seguida.

PÃO DE AVEIA

INGREDIENTES:

1 1/2 colher de sopa de fermento granulado

2 colheres (sopa) de açúcar

1/2 xícara (chá) de água morna

1 xícara (chá) de aveia

1 colher (sopa) de sal

1/2 xícara (chá) de farinha de soja

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de óleo

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Óleo para pincelar

Em um recipiente, coloque a água, o fermento e metade do açúcar e misture bem. Cubra com um pano e deixe descansar por 30 minutos. Em outro recipiente, coloque o restante do açúcar, o sal, o óleo e a aveia e misture bem. Acrescente a mistura com o fermento, a farinha de trigo e a farinha de soja e mexa para incorporar. Cubra novamente com o pano e deixe descansar por duas horas.

Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e, com a ajuda de um rolo, abra a massa. Molde no formato de uma bola e disponha em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Pincele o pão com óleo e leve ao forno preaquecido à temperatura média por 1 hora. Sirva em seguida.

PÃO DOCE COM UVAS-PASSAS

INGREDIENTES:

395g de leite condensado

1 xícara (chá) de água

1 ovo

2 colheres (sopa) de fermento biológico em pó

1/2 xícara (chá) de uvas-passas

1/4 de xícara (chá) de frutas cristalizadas picadas

1/4 de xícara (chá) de cerejas picadas

3 colheres (sopa) de açúcar

3 colheres (sopa) de óleo

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

Farinha de trigo para enfarinhar

Manteiga para untar

Óleo para pincelar

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, a água, o açúcar, o fermento biológico, o óleo, o ovo e bata bem. Após, transfira para um recipiente, adicione a farinha de trigo e mexa bem. Sove a massa até obter uma consistência lisa, cubra com um pano e deixe descansar até que dobre de tamanho.

Em seguida, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e abra com a ajuda de um rolo. Disponha as uvas-passas, as frutas cristalizadas e as cerejas sobre ela e espalhe bem.