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16 de outubro

Dia Mundial do Pão: veja 3 receitas de pães saborosos e fofinhos

Veja como fazer pães caseiros de forma, de aveia e com uvas-passas. Dica do HZ é comemorar a data com pão fresquinho
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 06:00

Imagem Edicase Brasil
Pão de forma caseiro Crédito: Shutterstock
No café da manhã ou no lanche da tarde, não há nada melhor do que ter à mesa um bom pão caseiro, principalmente porque esse alimento combina com diferentes tipos de acompanhamentos e bebidas.
Simples de fazer, com ingredientes fáceis de encontrar, o pão também é uma opção econômica para saciar a fome. Além disso,  rende grandes porções para você compartilhar com a família.
Aproveite que hoje, 16 de outubro, é comemorado o Dia Mundial do Pão, e confira três receitas irresistíveis de pães caseiros para preparar no dia a dia.

PÃO DE FORMA CASEIRO

INGREDIENTES: 
  • 2 colheres (chá) de fermento biológico em pó
  • 2 colheres (chá) de açúcar
  • 1/5 de xícara (chá) de água morna 
  • 1/2 xícara (chá) de leite integral morno
  • 2 colheres (chá) de sal
  • 5 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Manteiga para untar
Em um recipiente, coloque o fermento biológico, o açúcar e metade da água e misture bem. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por cinco minutos. Reserve.
Em outro recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal, mexa bem e faça um buraco no meio. Acrescente a mistura reservada e incorpore. Junte o restante da água, o leite e a manteiga e mexa até obter uma massa homogênea. Depois, sove a massa até ela ficar macia, modele no formato de uma bola, cubra com plástico-filme e deixe descansar por uma hora.
Em seguida, unte uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela, abra com a ajuda de um rolo, cubra novamente com o plástico-filme e deixe descansar por 45 minutos. Após, disponha a massa em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido à temperatura média por 45 minutos. Desligue o forno e deixe esfriar por uma hora. Sirva em seguida.

PÃO DE AVEIA

INGREDIENTES: 
  • 1 1/2 colher de sopa de fermento granulado
  • 2 colheres (sopa) de açúcar
  • 1/2 xícara (chá) de água morna
  • 1 xícara (chá) de aveia
  • 1 colher (sopa) de sal
  • 1/2 xícara (chá) de farinha de soja
  • 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 2 colheres (sopa) de óleo
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Manteiga para untar
  • Óleo para pincelar
Em um recipiente, coloque a água, o fermento e metade do açúcar e misture bem. Cubra com um pano e deixe descansar por 30 minutos. Em outro recipiente, coloque o restante do açúcar, o sal, o óleo e a aveia e misture bem. Acrescente a mistura com o fermento, a farinha de trigo e a farinha de soja e mexa para incorporar. Cubra novamente com o pano e deixe descansar por duas horas.
Após, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e, com a ajuda de um rolo, abra a massa. Molde no formato de uma bola e disponha em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Pincele o pão com óleo e leve ao forno preaquecido à temperatura média por 1 hora. Sirva em seguida.

PÃO DOCE COM UVAS-PASSAS

INGREDIENTES: 
  • 395g de leite condensado
  • 1 xícara (chá) de água
  • 1 ovo
  • 2 colheres (sopa) de fermento biológico em pó
  • 1/2 xícara (chá) de uvas-passas
  • 1/4 de xícara (chá) de frutas cristalizadas picadas
  • 1/4 de xícara (chá) de cerejas picadas
  • 3 colheres (sopa) de açúcar
  • 3 colheres (sopa) de óleo
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Manteiga para untar
  • Óleo para pincelar
Em um liquidificador, coloque o leite condensado, a água, o açúcar, o fermento biológico, o óleo, o ovo e bata bem. Após, transfira para um recipiente, adicione a farinha de trigo e mexa bem. Sove a massa até obter uma consistência lisa, cubra com um pano e deixe descansar até que dobre de tamanho.
Em seguida, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e abra com a ajuda de um rolo. Disponha as uvas-passas, as frutas cristalizadas e as cerejas sobre ela e espalhe bem.
Molde o pão no formato de um rolo e coloque sobre uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Pincele com óleo e leve ao forno preaquecido à temperatura média por 45 minutos. Sirva em seguida.

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