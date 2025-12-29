Editorias do Site
6 receitas deliciosas para a ceia de ano-novo

Confira como preparar pratos deliciosos para celebrar a virada do ano

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 14:00

Imagem Edicase Brasil
Carré de cordeiro assado com vegetais  Crédito: Dani Vincek | Shutterstock

A passagem de ano é marcada por fogos de artifício, muita comemoração e, claro, uma ceia saborosa. Reunir familiares e amigos a fim de celebrar este momento é uma clássica tradição, assim como preparar refeições com os ingredientes típicos da festividade. Existem diversas opções deliciosas com bacalhau, lentilha e chester, que podem compor uma ceia completa para seus convidados.

Por isso, selecionamos seis receitas para você preparar para o ano-novo. Confira!

Carré de cordeiro assado com vegetais

Ingredientes:

  • 1 kg de carré de cordeiro
  • 1 abobrinha cortada em rodelas
  • 5 batatas cortadas no formato meia-lua
  • 10 tomates-cerejas
  • 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o vinagre e o suco de limão e misture bem. Em outro recipiente, coloque o carré, regue com a mistura e leve à geladeira por 12 horas. Após, retire da geladeira, tempere o carré com sale pimenta-do-reino. Reserve. Unte uma assadeira com azeite, disponha os vegetais e acrescente o carré por cima. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.

Dica: enfeite o prato com as ervas de sua preferência.

Bacalhau com batata, ovo e bacon

Ingredientes:

  • 4 postas de bacalhau
  • 2 kg de batatas descascadas e cortadas em rodelas
  • 2 cebolas descascadas e cortadas em rodelas
  • 1 alho-poró cortado em rodelas
  • 3 ovos cozidos e cortados em cubos
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos
  • 50 g de bacon cortado em tiras
  • Azeitona, azeite, salsinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Águapara cozinhar

Modo de preparo:

Lave bem as postas de bacalhau e as coloque em um recipiente com água. Leve à geladeira e troque a água de 4 em 4 horas até que o peixe esteja totalmente dessalgado. Após, em uma panela com água, coloque o bacalhau e leve ao fogo médio. Deixe ferver por 2 minutos, desligue o fogo, escorra a água, corte o peixe em fatias, retire as espinhas e reserve.

Regue o fundo de uma assadeira com azeite e faça uma camada de cebola, pimentão e o alho-poró. Por cima, faça uma camada de batata e lascas de bacalhau . Repita o processo até os ingredientes acabarem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 45 minutos. Retire do forno e acrescente os ovos, o bacon e as azeitonas por cima do prato. Para finalizar, salpique com a salsinha e sirva em seguida.

Chester

Ingredientes:

  • 2 kg de chester
  • 250 g de bacon cortado em tiras
  • 1 xícara de chá de vinho branco seco
  • 6 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 folhas de louro trituradas
  • Azeite e sal a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o chester e tempere com vinho, alho, folhas de louro e sal. Cubra com um plástico filme e deixe descansar por duas horas. Após, unte uma assadeira com azeite, coloque o chester, cubra com as tiras de bacon e leve ao forno preaquecido em temperatura média por duas horas. Desligue o forno e sirva em seguida.

Imagem Edicase Brasil
Lentilha  Crédito: Chudo2307 | Shutterstock

Lentilha

Ingredientes:

  • 1 1/2 xícara de chá de lentilha
  • 1 gomo de linguiça calabresa cortada em rodelas
  • 200 g de peito de frango cortado em cubos
  • 1/2 xícara de chá de salsinha picada
  • 3 dentes de alho descascados e picados
  • 1 xícara de chá de caldo de frango
  • Suco de 1 limão
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 cenouras descascadas e picadas
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e picado
  • 170 g de ervilha em conserva
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a lentilha, cubra com água e deixe de molho por 8 horas. Após, escorra a água e lave a lentilha em água corrente. Reserve. Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e suco de limão. Transfira o frango para uma panela de pressão, coloque a lentilha , 3 xícaras de chá de água, o caldo de frango, o alho, a cebola, o pimentão, a linguiça e a cenoura. Leve ao fogo médio e, assim que pegar pressão, cozinhe por mais 20 minutos.

Desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Transfira a mistura para um recipiente e adicione a salsinha, a ervilha, o azeite e o sal e misture bem. Sirva em seguida.

Costela assada com molho de mel

Ingredientes:

  • 1 costela suína
  • Mel e sal grosso a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a costela e tempere com sal grosso, massageando bem. Despeje o mel sobre a carne, cubra com papel-alumínio e a disponha em uma assadeira.Em seguida, leve ao forno preaquecido em temperatura média por 2 horas. Após, com cuidado, abra o forno, retire o papel-alumínio e deixe a costela assar por mais 30 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.

Barquetes recheadas

Ingredientes:

  • 2 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos
  • 1 cebola descascada e picada
  • 6 dentes de alho descascados e picados
  • 25 barquetes
  • Sal, azeite, maionese e salsinha picada a gosto
  • Água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque as batatas e as cenouras e cubra com água. Adicione sal e leve ao fogo médio para cozinhar até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água, transfira para um recipiente e reserve. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer.

Adicione a cebola e o alho e doure. Desligue o fogo, despeje a mistura sobre os legumes e misture bem. Aos poucos, acrescente a maionese e mexa até obter uma mistura homogênea. Em seguida, com a ajuda de uma colher, recheie as barquetes e leve à geladeira para gelar. Finalize polvilhando com salsinha e sirva em seguida.

