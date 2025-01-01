3 receitas para aproveitar as sobras da ceia de ano-novo

Aproveitar as sobras da Ceia do Ano-Novo é uma forma inteligente de evitar desperdícios e transformar os alimentos em novos pratos. Essa prática não só economiza tempo e dinheiro, mas também valoriza o trabalho investido na ceia, permitindo que sabores tradicionais ganhem uma releitura surpreendente e sejam desfrutados de maneiras diferentes nos dias seguintes.
A seguir, aprenda três receitas para aproveitar as sobras da ceia de ano-novo!
Escondidinho de carne com sobras da ceia
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de sobras de carne desfiada ou picada
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 2 xícaras de chá de purê de batata
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde a gosto.
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado para gratinar.
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione a carne desfiada e o molho de tomate. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Misture bem e reserve. Em uma, panela, misture o purê com o creme de leite e misture até o purê ficar cremoso.
Em um refratário, espalhe o recheio de carne no fundo e cubra com o purê, alisando com uma espátula para ficar uniforme. Finalize com o queijo ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 200°C por aproximadamente 20 minutos. Sirva quente.
Sanduíches de pernil
Ingredientes:
- Sobras de pernil desfiado
- 1/2 xícara de chá de molho barbecue
- 3 pães franceses
- 1 cebola roxa em rodelas finas
- 1/2 xícara de chá de picles de pepino
- Folhas de alface e fatias de tomate a gosto
- 2 colheres de sopa de manteiga
Modo de preparo:
Em uma frigideira, aqueça a manteiga e refogue levemente o pernil. Adicione o molho barbecue, misture e cozinhe por 2 minutos. Abra os pães e coloque uma camada de pernil com molho. Adicione as folhas de alface, as rodelas de tomate, as rodelas de cebola e os picles. Sirva em seguida.
Empadão de frango
Ingredientes:
Massa
- 2 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 150 g de manteiga gelada em cubos
- 1 ovo
- 3 colheres de sopa de água gelada
- 1/2 colher de chá de sal
Recheio
- 2 xícaras de chá de frango desfiado
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 2 colheres de sopa de requeijão
- Cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo para refogar
- 1 gema para pincelar
Modo de preparo:
Massa
Em um recipiente, misture a farinha com o sal e a manteiga até obter uma farofa. Adicione o ovo e a água gelada, amassando delicadamente até obter uma massa homogênea. Envolva a massa em plástico-filme e leve à geladeira por aproximadamente 30 minutos.
Recheio
Em uma panela, aqueça um fio de óleo e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o frango desfiado, o molho de tomate, o milho-verde e os temperos. Misture o requeijão e reserve.
Montagem
Divida a massa em duas partes. Abra uma parte com um rolo e forre uma forma de fundo removível. Coloque o recheio de frango sobre a massa. Abra a outra parte da massa e cubra o empadão. Pressione as bordas para selar bem. Fure com um garfo para liberar o vapor e pincele com a gema. Leve ao forno preaquecido a 200°C por aproximadamente 30 minutos. Retire do forno e espere esfriar um pouco antes de desenformar. Sirva em seguida.