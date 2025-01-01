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Forno e fogão

3 receitas para aproveitar as sobras da ceia de ano-novo

Aprenda a preparar pratos deliciosos e simples com os alimentos que sobraram
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 19:19

Escondidinho de carne com sobras da Ceia (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)
Escondidinho de carne com sobras da Ceia Crédito: WS-Studio | Shutterstock
Aproveitar as sobras da Ceia do Ano-Novo é uma forma inteligente de evitar desperdícios e transformar os alimentos em novos pratos. Essa prática não só economiza tempo e dinheiro, mas também valoriza o trabalho investido na ceia, permitindo que sabores tradicionais ganhem uma releitura surpreendente e sejam desfrutados de maneiras diferentes nos dias seguintes.
A seguir, aprenda três receitas para aproveitar as sobras da ceia de ano-novo!

Escondidinho de carne com sobras da ceia

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de sobras de carne desfiada ou picada
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 2 xícaras de chá de purê de batata
  • 1/2 xícara de chá de creme de leite
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde a gosto.
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado para gratinar.

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Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione a carne desfiada e o molho de tomate. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Misture bem e reserve. Em uma, panela, misture o purê com o creme de leite e misture até o purê ficar cremoso.
Em um refratário, espalhe o recheio de carne no fundo e cubra com o purê, alisando com uma espátula para ficar uniforme. Finalize com o queijo ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 200°C por aproximadamente 20 minutos. Sirva quente. 

Sanduíches de pernil

Ingredientes:

  • Sobras de pernil desfiado
  • 1/2 xícara de chá de molho barbecue
  • 3 pães franceses
  • 1 cebola roxa em rodelas finas
  • 1/2 xícara de chá de picles de pepino
  • Folhas de alface e fatias de tomate a gosto
  • 2 colheres de sopa de manteiga

Modo de preparo:

Em uma frigideira, aqueça a manteiga e refogue levemente o pernil. Adicione o molho barbecue, misture e cozinhe por 2 minutos. Abra os pães e coloque uma camada de pernil com molho. Adicione as folhas de alface, as rodelas de tomate, as rodelas de cebola e os picles. Sirva em seguida.
Empadão de frango (Imagem: Stela Handa | Shutterstock)
Empadão de frango Crédito: Stela Handa | Shutterstock

Empadão de frango

Ingredientes:

Massa
  • 2 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 150 g de manteiga gelada em cubos
  • 1 ovo
  • 3 colheres de sopa de água gelada
  • 1/2 colher de chá de sal
Recheio
  • 2 xícaras de chá de frango desfiado
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde
  • 2 colheres de sopa de requeijão
  • Cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo para refogar
  • 1 gema para pincelar

Modo de preparo:

Massa
Em um recipiente, misture a farinha com o sal e a manteiga até obter uma farofa. Adicione o ovo e a água gelada, amassando delicadamente até obter uma massa homogênea. Envolva a massa em plástico-filme e leve à geladeira por aproximadamente 30 minutos.
Recheio
Em uma panela, aqueça um fio de óleo e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o frango desfiado, o molho de tomate, o milho-verde e os temperos. Misture o requeijão e reserve.
Montagem
Divida a massa em duas partes. Abra uma parte com um rolo e forre uma forma de fundo removível. Coloque o recheio de frango sobre a massa. Abra a outra parte da massa e cubra o empadão. Pressione as bordas para selar bem. Fure com um garfo para liberar o vapor e pincele com a gema. Leve ao forno preaquecido a 200°C por aproximadamente 30 minutos. Retire do forno e espere esfriar um pouco antes de desenformar. Sirva em seguida.

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