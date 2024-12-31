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Patrícia Merlo

A mesa de ano-novo como símbolo de esperança e renovação

As festas de fim de ano são um momento para celebrar as conquistas alcançadas e fazer planos para o futuro

Publicado em 31 de Dezembro de 2024 às 05:00

Publicado em 

31 dez 2024 às 05:00
Patrícia Merlo

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Patrícia Merlo

O ano-novo ao redor da mesa: símbolo de esperança e renovação
A comida transcende as barreiras culturais e une pessoas de diferentes origens Crédito: Ground Picture/Shutterstock
A virada do ano é mais do que apenas a passagem de um calendário; é um momento de renovação, de celebrar a vida e de fortalecer laços afetivos. E existe lugar melhor para isso do que à mesa? A comida, além de nutrir nossos corpos, alimenta a alma, cria memórias e carrega consigo um simbolismo profundo que nos conecta com nossas tradições e esperanças para o futuro.
Em um mundo cada vez mais acelerado, a mesa se torna um refúgio, um espaço onde podemos contemplar, compartilhar histórias e celebrar a vida em companhia de pessoas queridas. A preparação de um prato especial, a escolha cuidadosa dos ingredientes e a decoração da mesa são gestos que demonstram carinho para com os que queremos bem.
Assim, cada garfada pode ser uma viagem no tempo, capaz de despertar memórias afetivas e nos transportar para momentos especiais. O sabor da comida de nossa avó, o cheiro do bolo saindo do forno, o toque aveludado do purê... São lembranças que nos aquecem o coração e nos reconectam com nossas origens.

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A comida transcende as barreiras culturais e une pessoas de diferentes origens. Ao redor da mesa, podemos compartilhar experiências, trocar receitas, celebrar a diversidade cultural e o respeito mútuo. A comida é uma linguagem universal que nos permite conectar com o outro de forma profunda e significativa.
As festas de fim de ano são um momento para celebrar as conquistas alcançadas e fazer planos para o futuro. A mesa, nesse contexto, se torna um símbolo de esperança e renovação. Ao brindarmos e fazermos nossos pedidos, estamos expressando nossos desejos e crenças em um futuro melhor.
Que a mesa de ano-novo seja um portal para um futuro mais próspero e feliz para todos. Não importa se será servido um banquete ou uma refeição simples, o que conta é estarmos cercados de afetos. Que os sabores e aromas nos inspirem a cultivar relações mais próximas e a celebrar a vida em todas as suas nuances. Que a comida continue sendo um elo entre as pessoas, um veículo de afeto e um símbolo de esperança! Feliz 2025!
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Patrícia Merlo

Doutora em História Social/UFRJ, Professora da UFES, especialista em História da Alimentação.

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