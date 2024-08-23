Sabores da alma: a comida como conexão

Uma refeição compartilhada com amigos contribui para a formação de nossa identidade Crédito: Shutterstock

Brillat-Savarin, em sua obra seminal A Fisiologia do Gosto, acertadamente declara que "o prazer da mesa pertence a todas as épocas, todas as condições, todos os países e todos os dias".

Essa afirmação universal nos convida a uma reflexão sobre o papel central da alimentação na vida humana. A comida, além de nutrir o corpo, proporciona prazer, conforto e nos conecta com nossas memórias mais profundas.

A experiência descrita por Marcel Proust com as madeleines (típico biscoito francês em forma de concha), imortalizada em Em Busca do Tempo Perdido, ilustra de forma poética a força da memória afetiva e a capacidade da comida de evocar emoções.

Ao degustar uma madeleine molhada em chá, o escritor sentiu-se transportado instantaneamente para a infância, revivendo sensações e aromas que julgava perdidos. Essa cena emblemática nos revela o poder da alimentação de transcender o mero ato biológico, tornando-se uma experiência sensorial e emocional.

A comida é mais do que um combustível para o corpo; ela carrega consigo a história, a cultura e a identidade de um povo. Cada prato reflete um significado simbólico e afetivo, transmitindo saberes e tradições de geração em geração.

pizza napolitana , por exemplo, evoca a história da Itália e a alegria de um encontro com amigos. Já o sushi japonês representa a delicadeza e a precisão da culinária oriental. A mesa, assim, se transforma em um palco onde se cruzam culturas, tradições e sabores, fortalecendo os laços entre as pessoas.

O prazer da mesa, como afirma Savarin, é "o último para nos consolar da perda destes". De fato, em momentos de tristeza ou solidão, a comida pode ser um refúgio, um abraço que nos reconecta com nossos sentimentos mais profundos. Aquele prato que nos lembra a infância, a receita da avó ou da vizinha de porta, a refeição compartilhada com amigos: todos esses elementos contribuem para a construção de nossas memórias e para a formação de nossa identidade.

A gastronomia, portanto, vai além da mera satisfação da fome. Ela é uma expressão artística, uma forma de comunicação e um veículo para a construção de um mundo mais humano e solidário.