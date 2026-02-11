BBB 26

'Não tem como gostar', afirma Sarah Andrade sobre Ana Paula Renault

Eliminada desta terça-feira (10) do BBB 26, Sarah Andrade saiu da casa direto para uma entrevista ao programa Bate-Papo BBB com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 10:03

Sarah Andrade no Bate Papo BBB Crédito: Reprodução/Globoplay

Eliminada desta terça-feira (10) do BBB 26 (Globo), a brasiliense Sarah Andrade saiu da casa direto para uma entrevista ao programa Bate-Papo BBB com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro.

Durante a conversa, ela falou sobre sua posição no jogo e deu sua opinião sobre sua oponente, Ana Paula Renault. Após assistir a um VT da mineira falando sobre ela, a eliminada disparou:

"Gente, desculpa, se o povo estiver gostando disso, eu sinto muito, porque não tem como gostar. Eu não consigo".

Apesar da rivalidade com a ex-BBB 16, Sarah disse, na casa, que gostaria de ir ao paredão com Babu Santana. Ao ser perguntada sobre sua escolha, a sister comentou que achava que o ator seria uma pessoa mais fácil de eliminar. Ela ainda definiu o brother como prepotente e arrogante.

Os entrevistadores ainda abordaram a questão de Matheus Moreira contra Ana Paula e o motivo de Sarah defender o gaúcho, mesmo não estando presente em muitas situações.

Apesar da amizade, Gil do Vigor não poupou palavras e afirmou que, para o público, pareceu que Sarah estava validando as falas do ex-brother, que dizia que Ana Paula era "patroa" de Milena Moreira.

"Se você não viu tudo, é muito melhor não tocar naquele ponto do que ficar ali", aconselhou o economista, que também questionou o porquê Sarah não buscou conversar com a mineira para entender os dois lados da situação. Ceci Ribeiro pontuou ainda que o caso foi grave e muito delicado.

Companheiro de Sarah em sua primeira passagem pela casa do BBB, Gil ainda falou para a amiga que ela não se desligou da 21ª edição do programa.

"O que parecia para todo mundo aqui fora era que você estava presa no BBB 21, Sarah. Você tinha que começar tudo de novo. Esquece o que passou. [...] Isso incomodou muito as pessoas. ", comentou. Ele ainda riu e falou que a sister não deveria ter trazido à tona a história do bolo que a Juliette comeu na edição.

O apresentador ainda pontuou que, por vezes, a leitura do público era de que Sarah queria ditar o que os espectadores tinham que gostar ou não.

"Eu não imaginava que eu tinha tantos traumas do BBB 21. [...] Cinco anos é muito pouco tempo para curar algumas coisas dentro de você", desabafou a eliminada da noite.

