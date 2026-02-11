Eliminação

Ana Paula Renault afirma que falta de coragem foi o que eliminou Sarah Andrade do BBB 26

Brasiliense foi eliminada com 69,13% dos votos em paredão contra Babu Santana e Sol Vega

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 10:47

Ana Paula Renault afirma que falta de coragem foi o que eliminou Sarah Andrade do BBB 26 Crédito: Divulgação / Globo

Momentos depois da eliminação de Sarah Andrade do BBB 26 (Globo), os rivais da veterana analisaram o que fez a loira deixar o reality. Juliano Floss afirmou para seus aliados que a estratégia de desumanização dos adversários é algo "muito feio" e que era isso que Sarah estava fazendo.

Ana Paula Renault ainda comentou sobre a preocupação com a imagem pública que os brothers do outro grupo têm. Ela disse que a tentativa de limpeza de imagem ficou clara e que é mais fácil buscar isso utilizando uma "capa de bom moço".

"Se ela saiu mesmo, foi porque ela não teve coragem", cravou a sister.

Os aliados da eliminada da semana também discutiram sobre as atitudes da brasiliense. Gabriela lembrou que, no discurso de Tadeu Schmidt, o apresentador pontuou que é preciso ter disposição para o combate e se expor pra valer.

"Acho que ela recuou muito. [...] Não é sobre esgoelar, mas é sobre quando ter um embate, não cortar, terminar ele até o fim", analisou a paulistana.

Pessoas próximas de Sarah, como Breno, Maxiane, Marciele e Edilson Capetinha, passaram a nutrir a esperança de que o paredão foi falso e a sister voltará para a casa até domingo.