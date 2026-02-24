Sincerão desta segunda-feira (23) gera tretas entre os brothers

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 08:58
Os brothers e sisters do BBB 26 (Globo) se entregaram no Sincerão desta segunda-feira (23). Sem medo de indisposição, ninguém do elenco "pipocou". Por isso, a dinâmica foi palco de diversos desentendimentos entre os moradores da casa mais vigiada do Brasil.
Brothers precisaram montar uma uma régua de prioridades, ranqueando dez participantes. Quatro pessoas ficariam de fora da lista e, por consequência, iriam sentar nas cadeiras do "vômito". O único participante da casa que não foi escolhido por ninguém foi Leandro Rocha, o Boneco.
Entre tretas, xingamentos e alfinetadas, elenco não se acovardou e colocou fogo no parquinho. Relembre alguns dos embates da noite:
Jonas x Milena
Primeiro a montar seu ranking, o líder Jonas Sulzbach criticou Ana Paula Renault e Milena Moreira, chamando-as de "praticamente insuportáveis". A recreadora infantil reagiu às falas de Jonas dizendo que o modelo poderia simplesmente apertar o botão de desistência e pedir para sair do jogo.
Chaiany x Ana Paula e Milena
A goiana Chaiany Andrade não entendeu a dinâmica e acabou apontando Ana Paula, Milena, Samira e Jonas para a consequência. Ela, então, criticou algumas atitudes do trio de mulheres. A recreadora infantil afirmou que a jovem era falsa e Ana Paula pediu esclarecimentos.
Ana Paula x Babu
Por conta do desentendimento com Chaiany, Ana Paula alfinetou Babu Santana, afirmando que o brother influenciou a goiana contra as meninas. Como resposta, o ator ironizou, afirmando que a jornalista é o "martelo da justiça".
Maxiane x Ana Paula
A emparedada Maxiane Rodrigues aproveitou o Sincerão para apontar que Ana Paula joga baixo e criticou sua profissão. Influenciadora, a pernambucana trabalha com maquiagem e, na noite anterior, a mineira havia feito um comentário ácido sobre a cor da sombra da colega de confinamento e a comparado com Manu Gavassi.
"Falei da maquiagem roxa que ficou horrorosa. Não posso ter opinião? O roxo não é da sua paleta. A Manu Gavassi fez história e fazia maquiagens coloridas", rebateu a loira.
Cowboy x Ana Paula
Alberto Cowboy foi outro jogador que elegeu Ana Paula para a cadeira do vômito. Ele afirmou que a sister é "desumana" e relembrou a briga da noite anterior, quando a jornalista amassou seu chapéu de boiadeiro após ele ter mencionado o pai dela.
Jordana x Milena
A advogada Jordana Morais apontou que, na segunda festa patrocinada da casa, no dia 24 de janeiro, ela foi empurrada pela recreadora infantil durante o show de Pedro Sampaio. A sister disse que se sentiu agredida e Milena, que retrucou, afirmando que a brasiliense deveria ter ido reclamar no confessionário.
Jordana ainda afirmou que acha Milena "muito desumana" e a classificou como a participante mais insuportável que já passou pelo programa.
Marciele x Juliano
Considerada pelo público como uma das únicas plantas da edição, Marciele Albuquerque apontou Juliano Floss para a dinâmica negativa e afirmou que o dançarino se esconde atrás de outros jogadores e se usa de enredos que não são dele.
"Você está há 1 mês me colocando no Sincerão e no ao vivo você se transforma. Você queria que eu saísse. Planta carnívora. Planta da Amazônia carnívora", respondeu o camarote.
Gabriela x Cowboy
A paulistana Gabriela Saporito aproveitou o Sincerão para reclamar, novamente, das atitudes de Alberto Cowboy, até então seu aliado no jogo, com ela. A jovem já havia expressado desconforto por saber que não é prioridade no seu grupo.
"Cowboy, nessa semana, tô chateada, então hoje ele não é minha prioridade pelo fato de eu sempre ser a última prioridade e ele tentar me enrolar porque sou fraca, porque não sou ágil, porque não deu tempo de pensar, em vez de falar 'olha, você não é minha prioridade, porque sua prioridade é a Chai'", argumentou a sister.
Depois do fim da dinâmica, os dois se sentaram para conversar no quarto Sonho de Voar. Ele afirmou que lutou para fazer com que outras pessoas da casa ouvissem, entendessem e acolhessem a jovem.
O veterano ainda comentou que Gabriela não considera os sentimentos dele, relembrando que foi colocado por ela no monstro, que quase foi para o paredão e que agora, a sister, novamente, o elegeu para algo negativo.
"Você não considera nada a meu respeito. Mas eu entendo. Agora, para mim, está bem claro. É sempre sobre você. E a Chai uma vez falou essa frase comigo, reclamando de você", concluiu.
