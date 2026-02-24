Editorias do Site
Redes Sociais

Wanessa Camargo vive romance com ator Bruno Bevan

Segundo o Metrópoles, Wanessa e Bruno foram vistos trocando carinhos durante a Sapucaí. A assessoria da artista confirmou que eles estão "se conhecendo"

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 09:08

Wanessa Camargo vive romance com ator Bruno Bevan
Wanessa Camargo vive romance com ator Bruno Bevan Crédito: Reprodução/Instagram/@wanessa/@brunobevan

Wanessa Camargo, 43, está conhecendo melhor o ator Bruno Bevan, 37. A informação foi publicada pelo Metrópoles e confirmada pela assessoria da cantora à reportagem.

Segundo o Metrópoles, Wanessa e Bruno foram vistos trocando carinhos durante a Sapucaí. A assessoria da artista confirmou que eles estão "se conhecendo".

Natural de Niterói (TJ), Bruno Bevan atuou em novelas da Globo. Ele participou de "O Outro Lado do Paraíso" (2014), "A Dona do Pedaço" (2017) e "Além da Ilusão" (2022).

Nas redes sociais, ele compartilha registros de viagens e da prática de esportes, como surfe e musculação. Bruno também é modelo, além de ser formado em publicidade.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Sincerão desta segunda-feira (23) gera tretas entre os brothers

Sincerão desta segunda-feira (23) gera tretas entre os brothers

Imagem - MC Livinho anuncia pausa por tempo indeterminado: 'Hora de dar um tempo'

MC Livinho anuncia pausa por tempo indeterminado: 'Hora de dar um tempo'

Imagem - Janja recebe presente do cantor Jin, do grupo de K-pop BTS, durante viagem à Coréia do Sul

Janja recebe presente do cantor Jin, do grupo de K-pop BTS, durante viagem à Coréia do Sul

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - MC Livinho anuncia pausa por tempo indeterminado: 'Hora de dar um tempo'

MC Livinho anuncia pausa por tempo indeterminado: 'Hora de dar um tempo'
Imagem - Sincerão desta segunda-feira (23) gera tretas entre os brothers

Sincerão desta segunda-feira (23) gera tretas entre os brothers
Imagem - Colatina e Santa Leopoldina recebem projeto 'Cultura em Toda Parte' neste fim de semana

Colatina e Santa Leopoldina recebem projeto 'Cultura em Toda Parte' neste fim de semana