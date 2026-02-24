Famosos

Wanessa Camargo vive romance com ator Bruno Bevan

Segundo o Metrópoles, Wanessa e Bruno foram vistos trocando carinhos durante a Sapucaí. A assessoria da artista confirmou que eles estão "se conhecendo"

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 09:08

Wanessa Camargo vive romance com ator Bruno Bevan Crédito: Reprodução/Instagram/@wanessa/@brunobevan

Wanessa Camargo, 43, está conhecendo melhor o ator Bruno Bevan, 37. A informação foi publicada pelo Metrópoles e confirmada pela assessoria da cantora à reportagem.

Segundo o Metrópoles, Wanessa e Bruno foram vistos trocando carinhos durante a Sapucaí. A assessoria da artista confirmou que eles estão "se conhecendo".

Natural de Niterói (TJ), Bruno Bevan atuou em novelas da Globo. Ele participou de "O Outro Lado do Paraíso" (2014), "A Dona do Pedaço" (2017) e "Além da Ilusão" (2022).

Nas redes sociais, ele compartilha registros de viagens e da prática de esportes, como surfe e musculação. Bruno também é modelo, além de ser formado em publicidade.

Este vídeo pode te interessar