Panna cotta: aprenda a preparar essa clássica sobremesa italiana

Receita feita com creme de leite, açúcar, gelatina incolor e essência de baunilha é finalizada com calda de morango

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 07:00

Panna-cotta
Panna cotta com calda de morango: sobremesa é pouco doce e tem textura suave Crédito: Marca Oetker

Entre as sobremesas clássicas da Itália, como o tiramisù e os cannoli, a panna cotta está presente em muitos restaurantes (italianos ou não) do Espírito Santo. Feita com creme de leite, açúcar, gelatina e, tradicionalmente, baunilha, ela é pouco doce e tem uma textura bem suave.

Finalizada geralmente com caldas de frutas vermelhas, chocolate ou vinho, a panna cotta (em português "nata cozida") é uma boa opção para preparar em casa e servir em uma ocasião especial. Acompanhe abaixo o passo a passo dessa receita selecionada pelo HZ. 

Panna cotta com calda de morango

Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: fácil

Ingredientes:

  • Panna cotta
  • 2 xícaras (chá) de leite
  • 1 caixinha de leite condensado
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 1 xícara (chá) de leite em pó
  • 1 colher (sopa) de essência de baunilha 
  • 2 envelopes de gelatina incolor em pó  
  • Geleia
  • 2 caixas de morangos
  • 1 limão
  • 1 xícara (chá) de açúcar

Modo de preparo:

  • Panna cotta
  1. Coloque no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e a essência de baunilha. Bata todos os ingredientes muito bem até obter uma mistura homogênea.
  2. Adicione à mistura os dois envelopes de gelatina incolor previamente dissolvidos conforme as instruções da embalagem. Continue batendo no liquidificador para incorporar a gelatina à mistura.
  3. Despeje a mistura em uma forma untada.
  4. Leve à geladeira e deixe refrigerar por pelo menos 4 horas, ou até que a panna cotta esteja firme.
  • Calda de morango
  1. Em uma panela, adicione morangos, açúcar e o suco de limão. Cozinhe mexendo de vez em quando. Quando a calda começar a encorpar, desligue o fogo e deixe esfriar.
  2. Com a panna cotta já firme, desenforme cuidadosamente e cubra com a calda fria.

Fonte: Dr. Oetker. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

