Panna cotta: aprenda a preparar essa clássica sobremesa italiana

Receita feita com creme de leite, açúcar, gelatina incolor e essência de baunilha é finalizada com calda de morango

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 07:00

Panna cotta com calda de morango: sobremesa é pouco doce e tem textura suave Crédito: Marca Oetker

Entre as sobremesas clássicas da Itália, como o tiramisù e os cannoli, a panna cotta está presente em muitos restaurantes (italianos ou não) do Espírito Santo. Feita com creme de leite, açúcar, gelatina e, tradicionalmente, baunilha, ela é pouco doce e tem uma textura bem suave.

Finalizada geralmente com caldas de frutas vermelhas, chocolate ou vinho, a panna cotta (em português "nata cozida") é uma boa opção para preparar em casa e servir em uma ocasião especial. Acompanhe abaixo o passo a passo dessa receita selecionada pelo HZ.

Panna cotta com calda de morango

Tempo médio de preparo: 60 minutos

Nível: fácil

Ingredientes:

Panna cotta



2 xícaras (chá) de leite



1 caixinha de leite condensado



1 caixinha de creme de leite



1 xícara (chá) de leite em pó



1 colher (sopa) de essência de baunilha



2 envelopes de gelatina incolor em pó



Geleia



2 caixas de morangos



1 limão



1 xícara (chá) de açúcar

Modo de preparo:

Panna cotta Coloque no liquidificador o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e a essência de baunilha. Bata todos os ingredientes muito bem até obter uma mistura homogênea. Adicione à mistura os dois envelopes de gelatina incolor previamente dissolvidos conforme as instruções da embalagem. Continue batendo no liquidificador para incorporar a gelatina à mistura. Despeje a mistura em uma forma untada. Leve à geladeira e deixe refrigerar por pelo menos 4 horas, ou até que a panna cotta esteja firme. Calda de morango Em uma panela, adicione morangos, açúcar e o suco de limão. Cozinhe mexendo de vez em quando. Quando a calda começar a encorpar, desligue o fogo e deixe esfriar. Com a panna cotta já firme, desenforme cuidadosamente e cubra com a calda fria.

Fonte: Dr. Oetker. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

