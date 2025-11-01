Pudim de pão à moda antiga: confira receita passo a passo

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 07:00
O pudim de pão é um doce fácil de fazer e bastante saboroso, popular não apenas no Brasil mas em diversos países, como Inglaterra, Porto Rico, México, Bélgica e França.
Considerado um xodó dos capixabas quando o assunto é sobremesa, o pudim e suas variações - como pudim de chocolate, pudim de leite em pó e pudim de leite queimado - requerem técnica durante a preparação, e HZ revela uma das mais desafiadoras: como desenformá-lo sem quebrar!
Confira a receita abaixo:
Rendimento: 16 porções
Tempo aproximado de preparo: 460 minutos (incluindo geladeira)
Nível: médio
Ingredientes:
Modo de preparo:
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta