Pudim de pão à moda antiga: confira receita passo a passo

Veja dicas sobre como transformar pães de sal amanhecidos em uma sobremesa deliciosa para servir no fim de semana

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 07:00

Pudim de pão
Pudim de pão: aprenda receita fácil e barata de fazer  Crédito: Marca Nestlé

pudim de pão é um doce fácil de fazer e bastante saboroso, popular não apenas no Brasil mas em diversos países, como Inglaterra, Porto Rico, México, Bélgica e França. 

Considerado um xodó dos capixabas quando o assunto é sobremesa, o pudim e suas variações - como pudim de chocolatepudim de leite em pó e pudim de leite queimado - requerem técnica durante a preparação, e HZ revela uma das mais desafiadoras: como desenformá-lo sem quebrar!    

Confira a receita abaixo:

Pudim de pão 

Rendimento: 16 porções
Tempo aproximado de preparo: 460 minutos (incluindo geladeira)
Nível: médio

Ingredientes:

  • Calda
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • Meia xícara (chá) de água
  • Pudim
  • 4 ovos
  • 1 leite condensado (lata ou caixinha) 395 g
  • 2 medidas (da lata) de leite integral
  • Meia xícara (chá) de açúcar
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 1 pitada de cravo em pó
  • 1 pitada de canela em pó
  • 3 pães de sal amanhecidos picados

Modo de preparo:

  • Calda
  1. Em uma panela de fundo largo, coloque o açúcar.
  2. Leve-a ao fogo baixo deixando o açúcar derreter suavemente. Quando ele estiver bem dourado, junte a água fervente e mexa com uma colher de cabo longo.
  3. Deixe a mistura ferver até que os torrões de açúcar se dissolvam.
  4. Forre com essa calda uma forma grande com furo central (23 cm de diâmetro). Reserve.
  • Pudim
  • Em um liquidificador, bata os ingredientes e despeje a mistura sobre a calda. Cubra com papel-alumínio e leve a forma ao forno médio (180º C), preaquecido, em banho-maria, por cerca de 1 hora e 30 minutos. Espere o pudim esfriar e leve à geladeira por cerca de 6 horas. Desenforme e sirva gelado.

Dicas para desenformar o pudim sem quebrar

  • Espere esfriar: desenforme o pudim somente quando ele estiver totalmente gelado, pois a textura firme evita que ele desmorone.
  • Aqueça levemente: para isso, segure a forma no fogo baixo ou mergulhe a base em água quente por alguns segundos. Isso ajuda a soltar o caramelo com mais facilidade.
  • Use uma faca: solte as laterais passando delicadamente uma faça sem ponta entre a forma e o pudim.
  • Faça o movimento certo: vire a forma com rapidez e confiança, colocando um prato por cima dela e virando de uma vez só. Dessa forma, você evita que o pudim desmanche no processo.
  • Cubra imperfeições: caso o pudim não saia como esperado, saiba que é possível disfarçar cobrindo com a calda de caramelo ou adicionando ingredientes, como frutas ou canela em pau.

Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

