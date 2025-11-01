Sem desperdício

Pudim de pão à moda antiga: confira receita passo a passo

Veja dicas sobre como transformar pães de sal amanhecidos em uma sobremesa deliciosa para servir no fim de semana

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 07:00

O pudim de pão é um doce fácil de fazer e bastante saboroso, popular não apenas no Brasil mas em diversos países, como Inglaterra, Porto Rico, México, Bélgica e França.

Considerado um xodó dos capixabas quando o assunto é sobremesa, o pudim e suas variações - como pudim de chocolate, pudim de leite em pó e pudim de leite queimado - requerem técnica durante a preparação, e HZ revela uma das mais desafiadoras: como desenformá-lo sem quebrar!

Pudim de pão

Rendimento: 16 porções

Tempo aproximado de preparo: 460 minutos (incluindo geladeira)

Nível: médio

Ingredientes:

Calda



1 xícara (chá) de açúcar



Meia xícara (chá) de água



Pudim



4 ovos



1 leite condensado (lata ou caixinha) 395 g



2 medidas (da lata) de leite integral



Meia xícara (chá) de açúcar



1 colher (sopa) de manteiga



1 pitada de cravo em pó



1 pitada de canela em pó



3 pães de sal amanhecidos picados



Modo de preparo:

Calda

Em uma panela de fundo largo, coloque o açúcar. Leve-a ao fogo baixo deixando o açúcar derreter suavemente. Quando ele estiver bem dourado, junte a água fervente e mexa com uma colher de cabo longo. Deixe a mistura ferver até que os torrões de açúcar se dissolvam. Forre com essa calda uma forma grande com furo central (23 cm de diâmetro). Reserve. Pudim



Em um liquidificador, bata os ingredientes e despeje a mistura sobre a calda. Cubra com papel-alumínio e leve a forma ao forno médio (180º C), preaquecido, em banho-maria, por cerca de 1 hora e 30 minutos. Espere o pudim esfriar e leve à geladeira por cerca de 6 horas. Desenforme e sirva gelado.



Dicas para desenformar o pudim sem quebrar

Espere esfriar: desenforme o pudim somente quando ele estiver totalmente gelado, pois a textura firme evita que ele desmorone.

desenforme o pudim somente quando ele estiver totalmente gelado, pois a textura firme evita que ele desmorone. Aqueça levemente: para isso, segure a forma no fogo baixo ou mergulhe a base em água quente por alguns segundos. Isso ajuda a soltar o caramelo com mais facilidade.



para isso, segure a forma no fogo baixo ou mergulhe a base em água quente por alguns segundos. Isso ajuda a soltar o caramelo com mais facilidade. Use uma faca: solte as laterais passando delicadamente uma faça sem ponta entre a forma e o pudim.



solte as laterais passando delicadamente uma faça sem ponta entre a forma e o pudim. Faça o movimento certo: vire a forma com rapidez e confiança, colocando um prato por cima dela e virando de uma vez só. Dessa forma, você evita que o pudim desmanche no processo.



vire a forma com rapidez e confiança, colocando um prato por cima dela e virando de uma vez só. Dessa forma, você evita que o pudim desmanche no processo. Cubra imperfeições: caso o pudim não saia como esperado, saiba que é possível disfarçar cobrindo com a calda de caramelo ou adicionando ingredientes, como frutas ou canela em pau.

