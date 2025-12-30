Fim do romance

Ana Castela e Zé Felipe terminam namoro após dois meses

Em comunicado nas redes sociais, Zé Felipe afirma que a decisão foi mútua e amigável, pede respeito e nega brigas. Relembre a trajetória do casal

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 09:02

Zé Felipe e Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram/@zefelipe/@anacastelacantora

Ana Castela e Zé Felipe anunciaram que não são mais um casal. O namoro, que começou o outubro, foi finalizado após dois meses em um comunicado conjunto no Instagram nesta segunda-feira (29). Ambos rechaçaram uma briga.

"Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela e enxergar outro. Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo. Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela", escreveu Zé Felipe no publicação nos stories.

"Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo vocês fazem parte da minha vida. Assim como Dorico, Duda e Vetuche. Vocês sempre podem contar comigo para tudo. Amo vocês. E para deixar claro, eu amo a Ana", continua o texto.

"Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos objetivos individuais. Desejo a ela toda felicidade do mundo", afirmou.

"Sei que na internet criam verdades que não existem, e sei o quanto isso pesa para a Ana e para a família dela. Se forem inventar mentiras, falem de mim, porque tô fod*-se. Peço a compreensão e o respeito de todos neste momento", concluiu o filho de Leonardo.

Ana Castela e Zé Felipe começaram a ser vistos juntos em agosto, mas só assumiram um namoro em outubro. Neste período, eles lançaram uma canção juntos, uma versão de um sucesso de Shania Twain.

