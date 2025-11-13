Famosos

Zé Felipe fala sobre romance de Virginia com Vinicius Jr

Cantor ressaltou que mantém uma boa convivência com a ex-companheira, mesmo após a separação

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18:59

Virgínia e Vini Jr assumiram namoro; Zé Felipe está em relacionamento com Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram/@virginia/@zefelipe

Zé Felipe falou sobre o romance de Virginia Fonseca com Vinicius Junior e garantiu que a relação dos dois segue em clima de paz. Nesta quinta (13), o cantor disse ao Portal Léo Dias que se sente tranquilo ao ver as filhas com a influenciadora e o jogador em Madri e ressaltou que mantém uma boa convivência com a ex-companheira, mesmo após a separação.

"A gente se preocupa muito com como os filhos serão tratados. Quando vê eles sendo bem tratados, isso é gratificante", afirmou, retomando uma fala de Virgínia sobre o assunto. "A gente vê tanta loucura, tanta coisa acontecendo, quando vê os filhos sendo bem tratados, é muita felicidade."

Pai de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, Zé disse que torce pelo relacionamento da ex-mulher com o atacante do Real Madrid. "Desejo que ela seja muito feliz. Temos um vínculo vitalício, as Marias. Gratidão por ela eterna, por me dar os maiores presentes da minha vida, que são os meus filhos. Para ela, toda felicidade do mundo; para o Vini, que eles sejam muito felizes e que Deus possa abençoar."

O cantor contou ainda que a relação com Virgínia hoje é baseada em respeito e diálogo, especialmente por causa das crianças. Segundo ele, a partilha de bens também não tem gerado conflitos e está sendo conduzida apenas entre os advogados do ex-casal.

Na vida amorosa, Zé Felipe está oficialmente assumido com Ana Castela e não esconde o tom apaixonado ao falar da cantora. "A Ana é maravilhosa, ela me dá paz. Não tenho ciúmes, confio muito nela e tenho uma paz incrível, meu negócio com ela está sendo muito abençoado, muito leve e gostoso", disse, envergonhado, ao mostrar o anel de compromisso que os dois estão usando.

Ele contou que o relacionamento ficou sério há cerca de um mês, depois de uma viagem à Disney que deu força aos boatos de affair entre eles. "O beijo foi só depois, fui pra Disney só para passear. Curtimos o parque, conheci a família dela. Oficial tem um mês, o pedido foi bom ", relembra.

Zé voltou a destacar a sintonia com a boiadeira. "A Ana é muito parecida com a gente, o jeito dela, é muito simples. Os pais, os avós. Parece que a gente se conhece há muito tempo. Está sendo incrível."

