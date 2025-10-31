De Virginia a Ana Castela: Qual o seu casal favorito formado em 2025? Vote!

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 13:30
Se teve um assunto que dominou as timelines em 2025 foi o amor! O ano foi marcado por novos romances que uniram mundos diferentes - da música ao futebol, da internet à TV - e despertaram a curiosidade (e o coração) do público. Pensando nisso, HZ quer saber: qual foi o casal que mais fez você acreditar no amor este ano?
Entre os queridinhos das redes, impossível não começar com Virginia Fonseca e Vini Jr., o casal que quebrou a internet com o anúncio do relacionamento. A empresária e o craque do Real Madrid transformaram o romance em um verdadeiro evento pop, com direito a viagens, fotos cinematográficas e milhões de likes em cada aparição.
Mas o amor também floresceu em outros estilos. Zé Felipe e Ana Castela viraram o novo power couple do sertanejo, unindo o carisma da boiadeira ao DNA artístico da família Costa. Já Anitta e Ian Bortolanza mostraram que o amor também pode ser leve e divertido, trocando declarações em meio à rotina agitada da cantora pelo mundo.
No esporte, Gabi Guimarães e Boo encantaram os fãs com uma história discreta, mas cheia de sintonia, enquanto Belo e Rayane Figliuzzi viveram um recomeço apaixonado, mostrando que sempre há tempo para novas histórias.
Outros casais também roubaram a cena: Bianca Andrade e Diego Cruz mostraram maturidade e estilo em suas aparições públicas, Deborah Secco e Dudu Borges provaram que a vida amorosa pode surpreender, e Clara Moneke e Breno Ferreira se tornaram queridinhos da geração Z.
Agora é com você: qual desses romances conquistou seu coração em 2025? Vote na enquete e conte pra gente quem é o casal do ano!
