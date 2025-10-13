Editorias do Site
Após confirmarem relação, Ana Castela e Zé Felipe trocam primeiro beijo em público

Cantores se beijaram durante gravação do Domingo Legal (SBT)

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09:11

Ana Castela e Zé Felipe no Domingo Legal (SBT)
Ana Castela e Zé Felipe no Domingo Legal (SBT) Crédito: Divulgação/SBT

Após muitos rumores, Ana Castela e Zé Felipe tornaram a relação oficial e trocaram o primeiro beijo publicamente nas gravações do Domingo Legal (SBT). O programa com participação do casal será exibido no próximo domingo (19).

Os cantores aparecem juntos em fotos divulgadas pelo perfil da emissora. "Uma imagem vale mais que mil palavras, né?", diz a legenda.

O registro aconteceu logo após Ana Castela confirmar que os dois estão em uma relação mas que tudo ainda está no início.

"A gente está se conhecendo, sim. Isso não dá para negar. A internet toda está sabendo. E, como eu já falei numa entrevista, a internet gosta muito de pular etapas. Aparece uma foto e já dizem que estamos namorando. Estamos nos conhecendo e não vamos pular etapas", disse a boiadera em entrevista ao jornal Metrópoles.

Ela disse também que já conheceu os sogros, o cantor Leonardo e sua mulher, Poliana Rocha, e ainda os elogiou: "A primeira vez que eu vi o Leo já bateu. Ele é muito gente como a gente. E ele não tem frescura. Cheguei na casa dele e ele já me serviu tomate com sal".

